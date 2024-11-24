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Berrak Tüzünataç'tan aşk hayatı hakkında çarpıcı açıklama: "Bu tamamen bilinçli bir karar"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.11.2024 15:03
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Okan Bayülgen, Nejat İşler gibi isimlerle aşk yaşan Berrak Tüzünataç uzun zamandır yalnız. Oyuncu ve model Tüzünataç, özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Tüzünataç, yalnız olmayı tercih etmesinin kendisi için doğru bir karar olduğunu ve bundan dolayı rahat hissettiğini belirtiyor.

Berrak Tüzünataç'tan aşk hayatı hakkında çarpıcı açıklama: "Bu tamamen bilinçli bir karar"

Berrak Tüzünataç, önceki gün Arnavutköy’de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Tüzünataç, özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Berrak Tüzünataç, son dönemde aşk hayatına dair oldukça dikkatli davrandığını belirtti.

Bir dönem Nejat İşler, Okan Bayülgen, Kaan Urgancıoğlu, Mert Fırat, Çağatay Ulusoy gibi isimlerle olan Berrak Tüzünataç, uzun süredir aşk hayatına dair sorulara içtenlikle cevap verdi. Son zamanlarda özel hayatı merak edilen Tüzünataç, "Hayatımda kimse yok. Ama bu benim tercihim" diyerek, yalnız olmasının ardındaki bilinçli kararı açıkladı.

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Tüzünataç, kendisini yalnız bırakmayanlara ise esprili bir dille yanıt vererek, "Beni yalnız bırakmıyorlar demeyin, bu tamamen bilinçli bir karar. Şimdi ince eleyip sık dokuyorum, bir süre önce hiç böyle değildim ama artık dikkatli olmam gerekiyor. Malzemeyi de aldınız, daha ne olsun" ifadeleriyle dikkat çekti.

Berrak Tüzünataç’ın Aşk Hayatı ve Yeni Dönem Yaklaşımı

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Berrak Tüzünataç
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