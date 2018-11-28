Bertomeu: Obradovic Euroleauge için bir marka

Basketbolda Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, 2019-2020 sezonunda takım sayısının 16'dan 18'e çıkacak olmasının THY Avrupa Ligi'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Bertomeu, THY Avrupa Ligi organizasyonunun bir sponsorluk anlaşması için geldiği İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden takım sayısının gelecek sezon 16'dan 18'e çıkarılması kararını değerlendiren Bertomeu, "Bizim için yeni bir adım olacak. Gelecek sezon 18 takımın mücadele edecek olması, THY Avrupa Ligi'nin geleceği açısından çok önemli. Avrupa Ligi'nin özellikle Fransa ve Almanya'daki varlığını güçlendirmek istiyoruz. Takvimle ilgili problemlerimiz var. Önümüzdeki yıllarda takım sayısını tekrar çıkarmayı ise düşünmüyoruz. Özellikle yerel liglerdeki rekabeti korumak açısından 18 takımın yeterli olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bertomeu, 9 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde heyecanlı maçlar yaşandığını aktararak, "Fenerbahçe, CSKA Moskova ve Real Madrid oldukça iyi durumda. Anadolu Efes, Barcelona Lassa ve AX Armani Exchange Olimpia Milan gibi takımlar ise bu sezon iyi performans sergiliyorlar. Bu sezon oldukça güçlü ve heyecanlı bir mücadele izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.