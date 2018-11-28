SPOR

Bertomeu: Obradovic Euroleauge için bir marka

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 28.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, "Obradovic benim çok yakın bir dostum ve Euroleague için bir marka. Sıradan bir koçtan çok daha ötesi. Obradovic basketbol için çok özel ve duygusal bir figür" dedi.

Bertomeu: Obradovic Euroleauge için bir marka

Basketbolda Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, 2019-2020 sezonunda takım sayısının 16'dan 18'e çıkacak olmasının THY Avrupa Ligi'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Bertomeu, THY Avrupa Ligi organizasyonunun bir sponsorluk anlaşması için geldiği İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden takım sayısının gelecek sezon 16'dan 18'e çıkarılması kararını değerlendiren Bertomeu, "Bizim için yeni bir adım olacak. Gelecek sezon 18 takımın mücadele edecek olması, THY Avrupa Ligi'nin geleceği açısından çok önemli. Avrupa Ligi'nin özellikle Fransa ve Almanya'daki varlığını güçlendirmek istiyoruz. Takvimle ilgili problemlerimiz var. Önümüzdeki yıllarda takım sayısını tekrar çıkarmayı ise düşünmüyoruz. Özellikle yerel liglerdeki rekabeti korumak açısından 18 takımın yeterli olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bertomeu, 9 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde heyecanlı maçlar yaşandığını aktararak, "Fenerbahçe, CSKA Moskova ve Real Madrid oldukça iyi durumda. Anadolu Efes, Barcelona Lassa ve AX Armani Exchange Olimpia Milan gibi takımlar ise bu sezon iyi performans sergiliyorlar. Bu sezon oldukça güçlü ve heyecanlı bir mücadele izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile ilgili bir soru üzerine Bertomeu, "Obradovic bir başantrenörden daha fazlası. İnanılmaz bir koç. En yakın dostlarımdan birisi. THY Avrupa Ligi için büyük bir marka. Obradovic'in kattığı renk çok güçlü. Çok özel ve duygusal bir figür. Özgün bir karakter. Tüm oyuncuları onu çok seviyor." şeklinde konuştu.

Jordi Bertomeu, Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'nın zemininden şikayette bulunmalarıyla ilgili, "Gran Canaria'nın THY Avrupa Ligi'ndeki ilk sezonu. Parkelerini Avrupa Ligi için yenilediler. Evet bir problem var ve bu durumdan mutlu değiliz. Maalesef teknik aksaklıklar yaşıyorlar. Zemini değiştirmeyi denediler ama zaman yeterli olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Türk derbisi Efes'inTürk derbisi Efes'in
Euroleague’de haftanın MVP’si Alexey ShvedEuroleague’de haftanın MVP’si Alexey Shved
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague zeljko obradovic Jordi Bertomeu

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

Galatasaray'ın muhtemel Lokomotiv Moskova 11'i

Galatasaray'ın muhtemel Lokomotiv Moskova 11'i

16 yaşında olduğunu söyleyen Gourav Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıktı

16 yaşında olduğunu söyleyen Gourav Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıktı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bertomeu: Obradovic Euroleauge için bir marka

'Obradovic bir marka'

Darüşşafaka Tekfen 88 - 93 Anadolu Efes

Türk derbisi Efes'in

Euroleague’de 8. haftanın MVP’si Alexey Shved

Euroleague’de haftanın MVP’si Alexey Shved

Fenerbahçe 100 - 79 Darüşşafaka Tekfen (THY Euroleague)

F.Bahçe Daçka'yı farklı geçti

Anadolu Efes 90 - 77 Maccabi Fox (THY Euroleague)

Efes Maccabi'yi de dağıttı

Anadolu Efes 78 - 62 Panathinaikos (THY Euroleague)

Efes Pana'yı ezdi geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.