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Beşiktaş Arturo Vidal'ın peşinde

10.06.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Interli futbolcu Arturo Vidal'i transfer etmek için düğmeye bastı. Beşiktaş - Arturo Vidal transferinden son gelişmeler haberimizde...

Beşiktaş Arturo Vidal'ın peşinde

Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş, alternatifli bir kadro için kolları sıvadı. Kartal, yıldız orta saha Arturo Vidal için girişimlerine başladı.

INTER, VİDAL İLE VEDALAŞIYOR

İtalyan basını, Arturo Vidal'ın Inter'den ayrılacağını iddia etti. Vidal'ın 6 milyon Euro'luk maaşını karşılaşamak istemeyen Serie A ekibi, yeni teknik direktör Inzaghi'den de onayı aldı.

BEŞİKTAŞ VIDAL'İ İSTİYOR

Arturo Vidal'ı transfer etmek isteyen takımların belirtildiği haberde, Marsilya ve Zenit ile birlikte Beşiktaş'a da yer verildi. Beşiktaş'ın bazı görüşmeler gerçekleştirdiği de kaydedildi. Öte yandan 34 yaşındaki oyuncunun Meksika ekibi Club America'dan da teklif aldığı ancak kabul etmediği öğrenildi.

VIDAL'İN SEZON PERFOMANSI

Barcelona, Bayern Münih, Juventus gibi takımların formasını giyen ve son olarak Inter ile anlaşam Arturo Vidal, geçtiğimiz sezon 30 maçta 2 gol 2 asist kaydetmişti.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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