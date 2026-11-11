Osimhen için "kronik" demişti! Mehmet Cibara'dan yeni açıklama

Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında kullandığı ifadelerle gündem olan Mehmet Cibara, Galatasaraylı yıldızla ilgili sözlerine açıklık getirdi. Cibara'nın yaptığı terminoloji düzeltmesi dikkat çekti.

CİBARA'NIN OSIMHEN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mehmet Cibara, yaşanan problemin saha koşullarından kaynaklanmadığını savunmuştu. Cibara, açıklamasında Rafael Leao'nun sakatlığıyla Osimhen'in yaşadığı durumun birbirinden farklı olduğunu belirtmiş ve Nijeryalı futbolcunun sakatlığı için "kronik" ifadesini kullanmıştı.

"Sakatlıklar sahadan oldu diye bir şey yok. Hiç alakası yok. Leao'nun sakatlığı bambaşka, Osimhen'in sakatlığı kronik bir şey. Onun daha fazlasını söylemeyeyim. Milli maç arasındayız çünkü"

Cibara'nın bu sözleri kısa sürede gündem olurken, Galatasaraylı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

"AKUT YERİNE KRONİK DEMİŞİM"

Tepkilerin ardından yeniden konuşan Mehmet Cibara, kullandığı tıbbi terimin yanlış olduğunu söyledi. Yüksek makine mühendisi olduğunu hatırlatan Cibara, "Kusura bakmayın. Ben yüksek makine mühendisiyim. Tıbbi bir yanlış terim kullandım. Akut yerine kronik demişim. Onu düzeltmek istedim" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN İÇİN İÇ RAHATLATAN MESAJ

Cibara, açıklamasının devamında Victor Osimhen'in kronik bir hastalığının bulunmadığını özellikle vurguladı. Galatasaray İkinci Başkanı, "Osimhen'in kronik hastalığı yok. İçiniz rahat olsun" diyerek tartışmalara açıklık getirdi.