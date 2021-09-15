Beşiktaş 1-2 Dortmund (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Jude Bellingham ve 45+3. dakikada Erling Haaland attı. Beşiktaş'ın tek golü 90+4. dakikada Montero'dan geldi.

Avrupa arenasında Dortmund'a karşı şansı tutmayan ve 3. maçını da kaybeden Beşiktaş, ilk maçını puansız kapattı. Türk takımlarına karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5. maçını da kazanan Dortmund, gruba 3 puanla başladı.

Beşiktaş, grupta bir sonraki maçında Ajax'a konuk olacak. Borussia Dortmund ise Sporting Lizbon'u ağırlayacak.

SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligdeki Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Domagoj Vida'nın yokluğunda Francisco Montero'yu görevlendiren Yalçın, bu maçta Necip Uysal'ı kenara alarak lig maçında yedek soyundurduğu Welinton Souza'ya forma verdi.

Sakatlığı bulunan Alex Teixeira'nın yokluğunda Atiba Hutchinson'a şans veren Yalçın, bileğindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine ise Cyle Larin'i oynattı.

Gaziantep maçında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Fabrice N'Sakala ise Rıdvan Yılmaz'ın yerine Borussia Dortmund maçıyla yeniden formasına kavuştu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Borussia Dortmund karşısında tek Türk oyuncu olarak kaleci Ersin Destanoğlu'nu görevlendirdi.

MONTERO BU SEZON İLK KEZ OYNADI

Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Francisco Montero, siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk kez sahaya çıktı.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren İspanyol futbolcu, 13'ü lig olmak üzere 17 karşılaşmada görev yapmıştı.

VODAFONE PARK'TA 1281 GÜN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI

Üç sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılan Beşiktaş, kapılarını 1281 gün sonra yeniden "Devler Ligi" için açtı.

En son 14 Mart 2018'de son 16 turunda Bayern Münih ile oynanan ve 3-1 kaybedilen rövanşta Şampiyonlar Ligi maçı oynayan Beşiktaş, 3 yıllık aranın ardından yeniden bir Alman ekibiyle Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip geçen sezon tek maç üzerinden oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'la deplasmanda karşılaşmıştı.

SERGEN YALÇIN'IN İLK DEVLER LİGİ HEYECANI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına Borussia Dortmund karşısında çıktı.

Yalçın'ın yanı sıra Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Cyle Larin de "Devler Ligi" arenasında ilk deneyimlerini yaşadı.

BEŞİKTAŞ MAÇA ETKİLİ BAŞLADI

Beşiktaş, mücadeleye etkili ve topun kontrolünü sağlayarak başladı. Dortmund'a karşı ön alanda agresif pres yapan ve rakibinin oyun kurmasına izin vermeyen siyah beyazlılar, mücadelenin ilk etkili atağını yaptı.

dakikada savunma arkasına atılan pasla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Michy Batshuayi, düzeltip şutunu çekti ancak son anda kaleci Kobel topu kornere çeldi.

Tribünlerin de etkisiyle ilk 15 dakikayı çok baskılı geçiren Beşiktaş, Dortmund'un oyunu dengelemesine mani olamadı. Dortmund, 15. dakikadan sonra paslaşmalar ile oyuna ortak oldu.

DORTMUND İLK ŞUTUNDA GOLÜ BULDU

dakikada konuk ekip, 1-0 öne geçti.

Sağ kanattan gelişen Borussia Dortmund hücumunda Thomas Meunier'in ön direğe ortasında Jude Bellingham ön direkte vuruşunu yaptı ve uzak direkte topu ağlarla buluşturdu.

Dortmund, mücadeledeki ilk şutunda golü bulmayı başardı.

GOLDEN SONRA 10 DAKİKALIK TÜRBÜLANS

Golden sonra Dortmund, ikinci gol için ataklarını sıklaştırdı. 27'de Haaland müsait durumda gol vuruşunu yapamadı. 28'de Reus'un gelişine vuruşunu Ersin Destanoğlu, müthiş bir refleksle kurtardı.

10 dakikalık türbülansın ardından Beşiktaş tekrar oyuna ortak oldu. Kanatları kullanarak pozisyon arayan Beşiktaş, Dortmund savunmasını aşamadı.

BİR ANLIK DALGINLIK PAHALIYA PATLADI

İlk yarı 1-0 bitmek üzereyken, taç sırasında Beşiktaş savunmasının bir anlık dalgınlığı pahalıya mal oldu.

45+3. dakikada sol kanatta kazanılan taç atışını çabuk kullanan Borussia Dortmund, Jude Bellingham'la son çizgiye indi. Jude Bellingham son çizgide topu kale önündeki Erling Haaland'a gönderdi. Haaland topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı Dortmund'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ, İKİNCİ YARIYA BASKILI BAŞLADI

Dortmund ikinci yarıya Brandt'ın yerine Witsel ile başladı.

Beşiktaş, ikinci yarıda skora ortak olacak bir gol için baskılı başladı. Üst üste kanat akınlarıyla Dortmund kalesini zorlayan Beşiktaş'a karşı Dortmund, Haaland'ı ileride tek bırakarak savunmaya çekildi.

BATSHUAYI NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Beşiktaş'ın kontrolünde geçen ikinci yarıda ilk etkili atağı Dortmund düzenledi. 68. dakikada Haaland'ın ara pasıyla Bellingham, Ersin ile karşı karşıya kaldı ancak genç kaleci bu pozisyonda gole izin vermedi.

Dönen topta Beşiktaş, Batshuayi ile çok net bir gol fırsatını değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta Batshuayi, Kobel ile karşı karşıya kaldı ancak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleciye takıldı.

HAALAND, ERSİN'İ GEÇEMEDİ

Dortmund, 70. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Wolf, Pongracic, Moukoko oyuna girerken Bellingham, Hummels ve Malen kenara geldi. Bu değişikliklerin hemen ardından Dortmund pozisyon yakaladı. 71. dakikada Erling Haaland, karşı karşıya pozisyonda Ersin'i geçemedi.

MONTERO 90+4'TE FARKI İNDİRDİ

Beşiktaş, son 15 dakikada farkı 1'e indirmek için büyük baskı kurdu. 90+4. dakikada Montero kafa vuruşuyla, Pjanic'in ortasında farkı 1'e indirdi.

Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi ilk grup maçından puansız ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6’ncı dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Pjanic’in uzun pasında ceza sahası içinde topu göğüsle kontrol eden Batshuayi’nin sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Kobel topu son anda kornere tokatladı.

20’nci dakikada Dortmund öne geçti. Orta sahadan Dahoud’un uzun pasıyla topla buluşan Meunier, bekletmeden sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bellingham’ı gördü. Bellingham’ın altıpasın sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

27’nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Malen, müsait durumdaki Haaland’ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

28’inci dakikada Haaland’ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Brandt, topuk pasıyla bekletmeden Reus’u gördü. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

45+3’üncü dakikada konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Guerreiro’nun kullandığı taç sonrasında sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Bellingham, altıpasın hemen önünde müsait durumdaki Haaland’ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Borussia Dortmund’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

53’üncü dakikada Rosier pası sonrasında ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal’ın plase vuruşunda top üstten auta gitti.

67’nci dakikada Haaland’ın pasıyla topla buluşan Bellingham, çalımlarla ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

67’nci dakikada Ghezzal’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi, kaleci Kobel’i geçmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı.

71’inci dakikada savunma arkasına sarkan Haaland, karşı karşıya durumda şutunu çekti. Kaleci Ersin bir kez daha gole izin vermedi.

81’inci dakikada Salih Uçan’ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rosier’in ortasında ön direkte Ghezzal kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

90+2’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Wolff, arka direğe doğru yerden ortasını yaptı. Knauff’un şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

90+4’üncü dakikada Beşiktaş farkı 1’e düşürdü. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Pjanic ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Montero’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Beşiktaş Park

HAKEMLER: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto del Palomar

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Montero, N’Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 89 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 78 Salih Uçan), Pjanic, Larin (Dk. 61 Kenan Karaman), Batshuayi

BORUSSIA DORTMUND: Kobel - Meunier, Hummels (Dk. 70 Pongracic), Akanji, Guerreiro, Bellingham (Dk. 70 Wolf), Brandt (Dk. 46 Witsel), Dahoud, Reus, Malen (Dk. 70 Moukoko), Haaland (Dk. 86 Knauff)

GOLLER: Dk. 90+4 Montero (Beşiktaş) - Dk. 20 Bellingham, Dk. 45+3 Haaland (Borussia Dortmund)

SARI KARTLAR: Welinton, Montero, Atiba (Beşiktaş) - Meunier, Moukoko (Borussia Dortmund)



