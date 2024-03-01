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Beşiktaş, 13 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.03.2024 15:36
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Yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray’a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1’lik skorla elde eden Beşiktaş, Fernando Santos ile 13 yıl sonra ilki yaşamak istiyor.

Beşiktaş, 13 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Fernando Santos ile ligde son 4 maçta kaybetmeyen ve evinde ise son 6 resmi müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde edip, rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlılar, bu gidişatını sarı-kırmızılılar karşısında da sürdürmek istiyor.

YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLERLE GALATASARAY’I YENEMEDİ

Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan’a karşı son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda oynadıkları maçta 2-1’lik skorla aldı.

Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic ile ise 4 mücadelenin 1’i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti.

Beşiktaş’ın, yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray’a karşı oynadığı son 6 müsabaka şöyle:

2011-2012 sezonu

20 Kasım 2011/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (Carlos Carvalhal)
26 Şubat 2012/ Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2 (Carlos Carvalhal)

2013-2014

22 Eylül 2013/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3 (Hükmen) (Slaven Bilic)
22 Şubat 2014/ Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0 (Slaven Bilic)

2014-2015

4 Ocak 2015/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2 (Slaven Bilic)
24 Mayıs 2015/ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Slaven Bilic)

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