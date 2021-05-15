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Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna ulaştı

15.05.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna ulaştı

Sezonun son haftasına 81 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider giren siyah-beyazlı takım, yine averajla mutlu sona ulaşmayı bildi.

Göztepe karşısında aldığı galibiyetle puanını 84'e çıkaran Beşiktaş, aynı puanda yer alan Galatasaray'ın önünde yer aldı. Beşiktaş, bu sezon 89 gol atıp, 44 gol yiyerek artı 45 averaj yakaladı. Sezonun son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray ise toplam 80 kez fileleri havalandırdı. Kalesinde 36 gol gören Galatasaray, artı 44 averajda kalınca şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.

Bu arada 1959'tan itibaren gerçekleştirilen Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna Sergen Yalçın yönetiminde ulaştı.

- 3 sezon sonra mutlu son

Beşiktaş, 3 sezon sonra bir kez daha şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ligde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de 4. sırada yer aldı. Bir sonraki sezon 3. sırada kalan Beşiktaş'ın geçen sezonki sıralaması da değişmedi.

- Beşiktaş'ın şampiyonlukları

Beşiktaş'ın 1959'dan itibaren şampiyonlukları şöyle:

Sezon Teknik Direktör
1959-1960 Andras Kutik
1965-1966 Ljubisa Spajic
1966-1967 Ljubisa Spajic
1981-1982 Dorde Milic
1985-1986 Branko Stankovic
1989-1990 Gordon Milne
1990-1991 Gordon Milne
1991-1992 Gordon Milne
1994-1995 Christoph Daum
2002-2003 Mircea Lucescu
2008-2009 Mustafa Denizli
2015-2016 Şenol Güneş
2016-2017 Şenol Güneş
2020-2021 Sergen Yalçın
Not: Türkiye 1. liginin başladığı tarih Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarihli kararıyla Beşiktaş'ın, 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi nedeniyle toplam şampiyonluk sayısı toplam lig sezonu sayısından iki fazladır.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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