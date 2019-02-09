Beşiktaş 2 - 0 Bursaspor

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 36'ya yükseltip lider Başakşehir ile puan farkını 9'a düşürdü. Bursaspor ise 24 puanda kaldı.

Beşiktaş ikinci yarıya da iyi başladı. 62'de yine sahneye çıkan Burak Yılmaz, rakibini geçip sağ ayak içi plaseyle topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi veren Beşiktaş ile alt sıralardan kurtulma savaşında olan Bursaspor karşılaştı. İlk dakikadan itibaren oyunda kontrolü alan Beşiktaş, 20. dakikadan itibaren de gol için Bursa kalesine bastırmaya başladı. 22'de Güven'in şutu farklı şekilde auta giderken, 3 dakika sonra Burak Yılmaz müsait pozisyonda topa istediği gibi dokunamadı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 22. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan Burak, kafayla topu yay dışında müsait durumdaki Güven'in önüne indirdi. Güven'in gelişine şutunda, meşin yuvarlak yandan farklı şekilde auta çıktı. 25. dakikada Lens'in sağdan etkili ortasına ön direkte ayak koyan Burak'ın vuruşunda, top direk dibinden auta gitti. 36. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı. 37. dakikada Ljajic'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Lens, kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldı. Lens'in vuruşunda, Muhammed Şengezer topu ayaklarıyla çıkardı. Pozisyonun devamında Bursaspor savunması meşin yuvarlağı taca uzaklaştırdı. 40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Lens'in ortasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne iyi alan Burak Yılmaz'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR 50. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına yönelen Güven Yalçın'ın pasında Ljajic, kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldı. Ljajic'in vuruşunda, Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi. 58. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer son anda topu tokatladı. 62. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Vergini'den kaptığı topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Burak Yılmaz, kaleci Muhammed Şengezer'le karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlağı ikinci kez Bursaspor filelerine gönderdi: 2-0 64. dakikada Lima'nın sağdan ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Yusuf Erdoğan'ın sağ ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı. 76. dakikada Yusuf Erdoğan'ın hücum yönünün sağından kullandığı köşe atışında altıpasta Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 84. dakikada Ljajic'in ortasında penaltı noktası civarında Vida'nın kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı. 90+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasında savunmaya çarpan top altıpasın önünde boşta kaldı. Bu topa hareketlenen Kubilay Kanatsızkuş'un müsait durumda şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmaya göre Caner Erkin'e ilk 11'de görev vermedi. Güneş, Caner Erkin'in yerine cezası sona eren Burak Yılmaz'ı görevlendirdi.

KAGAWA'DAN JAPON SELAMI

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Siyah-beyazlıların tribünlere çağırdığı yıldız oyuncu, taraftarları Japonlara özgü bir şekilde selamladı. Taraftarlar da Kagawa'ya aynı şekilde karşılık verdi. Tribünlerde Japonya bayrağı dikkati çekerken, Kagawa'yı takip etmek için 10 Japon gazeteci akreditasyon yaptırdı. Ayrıca Kagawa'yı izlemek için Japon taraftarlar da stattaki yerini aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Japon futbolcunun resminin yer aldığı ve isminin yazılı olduğu bir pankart açtı.

TRİBÜNLERDEN BURAK YILMAZ'A DESTEK

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz ile tribünler arasındaki gerginlik sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında tribünlerin bir kısmının desteklediği bir kısmının ise protesto ettiği tecrübeli oyuncunun tribünlere çağrılmasında bu sefer protesto yaşanmaması dikkati çekti.