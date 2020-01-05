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  4. Beşiktaş 3 eksikle çalıştı

Beşiktaş 3 eksikle çalıştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da günde çift idman yaparak geçiren Beşiktaş, sabah kondisyon ağırlıklı çalıştı. Atiba ve Caner Erkin dinlendirilme amacıyla idmana çıkmazken, soğuk algınlığı bulunan Ruiz, bugün de çalışmada yer almadı.

Beşiktaş 3 eksikle çalıştı

Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kampın üçüncü gününde kondisyon ağırlıklı çalıştı. Günde çift idman yaparak hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın bu sabah yapılan antrenmanına, Atiba ve Caner Erkin dinlendirildikleri için çıkmadı.

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Ayrıca dünden bu yana soğuk algınlığı nedeniyle hasta olan İspanyol savunmacı Victor Ruiz de antrenmana katılmadı. Bireysel çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, salonda çalışmalarına devam ederken, Burak Yılmaz da takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla bir süre sohbet eden Burak, daha sonra yan sahaya geçerek bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı özel programını sürdürdü. Burak Yılmaz'ın yarın itibariyle takımla birlikte çalışacağı açıklandı. Öte yandan uzunu süredir sakat olan Douglas da, bu sabah yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, daha sonra fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.

Antrenmanın ardından futbolcular otele giderken, Mısırlı yıldız Elneny'nin soğuma amaçlı düz koşu yapması da dikkatlerden kaçmadı. Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam basına kapalı olarak çalışacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig abdullah avcı

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