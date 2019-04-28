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Beşiktaş'tan derbiye 'farklı' hazırlık!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.04.2019 20:57 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaştı. İlk yarıda zorlanan Beşiktaş, ikinci yarıda üstünlüğü ele aldı ve sahadan 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi rakibine mesaj veren ve ligde üst üste 6. maçını kazanan Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başardı. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Karius, gösterdikleri performansla mücadeleye damga vurdular.

Beşiktaş'tan derbiye 'farklı' hazırlık!

Spor Toto Süper Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü, Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışına tekrar ortak olan Beşiktaş, Ankaragücü engelini 4-1 ile geçerken üst üste 6. galibiyetini aldı ve liderlik koltuğuna 3 puan yaklaştı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 63. dakikalarda Burak Yılmaz, 54. dakikada Domagoj Vida, 81. dakikada Adem Ljajic attı. Ankaragücü'nün tek golü 79. dakikada Hadi Sacko'dan geldi.

Son haftaların formda ismi Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta 12. maçında 11. golünü atarken ligde ikinci yarının en çok gol atan oyuncusu oldu.

Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, puanını 59'a çıkartırken lider Medipol Başakşehir ile puan farkını bitime 4 hafta kala 3'e indirdi. 3 hafta sonra yenilen Ankaragücü ise 36 puanla 13. sırada kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, derbide Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise Rizespor'u ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orgill'in çaprazdan şutunda Karius topu kurtardı.
8. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla sol tarafta topla buluşan Burak Yılmaz, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0
30. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Canteros'un ceza sahasına gönderdiği topa Pazdan kafayla vurdu, Karius son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Sedat Ağçay'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutunda Karius topu kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Burak Yılmaz’ın kafayla indirdiği topu alan Lens, rakibini ekarte ederek ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşu, Altay kornere yolladı.
54. dakikada Burak Yılmaz’ın sağ kanattan ortasında Altay’ın tokatladığı top Kulusic’ten sekip Vida’nın önünde kaldı. Boş pozisyonda Vida da topu filelerle buluşturdu. 2-0
61. dakikada Lens’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Atiba’ya, Kulusic’in yaptığı müdahale sonucu Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada topun başına gelen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0
71. dakikada Canteros’ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı topa iyi yükselen Alihan’ın kafa vuruşunu Karius kornere yolladı.
72. dakikada Pazdan ile girdiği ikili mücadelede topa dirseği ile müdahale eden Atiba’nın pozisyonunu VAR’da izleyen hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.
75. dakikada Boyd’un kullandığı penaltı vuruşunu Karius oyun içine çeldi. Dönen topu Kitsiou tamamlamak istedi ancak vuruşu auta çıktı. Penaltı pozisyonunda Vida’nın, Boyd’un vuruşundan önce ceza alanına girdiği için tekrar VAR’a giden Umut Meler, penaltıyı tekrarlattı.
78. dakikada beyaz noktaya gelen Sacko, topu Karius’un sağından filelerle buluşturdu. 3-1
81. dakikada Kagawa ile verkaç yaparak ceza alanına giren Adem Ljajic, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-1
86. dakikada Canteros’un pasında topu önce göğsünde yumuşatan Boyd’un ardından yaptığı vuruş, direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx
Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan xxxx, Vida xxx, Mirin xxx, Caner xxx, Atiba xxx, Dorukhan xxx, Güven xxx (Kagawa dk. 64 x), Lens xxx (Quaresma dk. 76 x), Ljajic xxxx, Burak xxxx (Adriano dk. 88 ?)
MKE Ankaragücü: Altay x, Kitsiou x, Kulusic xx (Alihan dk. 65 x), Pazdan xx, Pinto x, Moke xx, Sedat xxx (Moulin dk. 62 x), Hector Canteros xx, Sacko xx (İlhan dk. 82 ?), Boyd xx, Orgill x
Goller: Burak Yılmaz (dk. 8 ve dk. 63 pen.), Vida (dk. 54), Adem Ljajic (dk. 81) (Beşiktaş), Sacko (dk. 78 pen.) (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Mirin, Caner (Beşiktaş), Kitsiou, Sacko, Pinto (Ankaragücü)

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasına geçen haftaya göre iki değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, 29. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Gary Medel'in yerine sarı kart cezası biten Caner Erkin'i sol bekte görevlendirdi.

Geçen hafta ilk 11'de şans bulan Shinji Kagawa MKE Ankaragücü karşısında yedek soyunurken, bu oyuncunun yerine Güven Yalçın oynadı. Orta sahanın solunda görev alan Güven Yalçın, 4 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde aynı şansı bulan Güven; Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta kalede Loris Karius görev alırken; Gökhan Gönül, Domagoj Vida ve Nicolas Isimat-Mirin de savunmada oynadı. Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz görev aldı. Siyah-beyazlı takımda orta sahada ayrıca Jeremain Lens ile Adem Ljajic şans buldu. Burak Yılmaz ise hücumda takımı adına gol aradı.

ADRIANO VE QUARESMA KADRODA

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Adriano Correia ile Ricardo Quaresma, MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer aldı.

Göztepe maçında sakatlanan Adriano, yaşadığı sorun nedeniyle Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında kadroda bulunamamıştı.

Aynı maçın ardından sakatlık yaşayan ve tedavi sürecinin bir bölümünü ülkesi Portekiz'de geçiren Ricardo Quaresma da Adriano gibi bu üç karşılaşmada görev alamamıştı.

Quaresma ve Adriano'nun yanı sıra son 3 maçta kadroda yer alamayan Mustafa Pektemek de MKE Ankaragücü karşısında yedek soyundu.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, lider Medipol Başakşehir'in yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk için umutlarını artıran takımlarına büyük destek verdi.

Tribünleri tamamen dolduran siyah-beyazlılar, oyuncuları tribünlere çağırarak moral verdi. Siyah-beyazlılar, ayrıca şampiyonluk şarkıları söyledi.

Van Gürpınar Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu Korosu, saha kenarında küçük bir konser verdi. Öğrencilerin söylediği Beşiktaş marşlarına taraftarlar da eşlik etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, MKE Ankaragücü'nün Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı maç sonrası Ankara'ya dönüş sırasında yaşanan kazada iki taraftarını kaybeden Ankara ekibi için tribünde "Başın sağolsun Ankaragücü" pankartı açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig ankaragücü

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
maç 1-0 bjk ikinci golünden önce faul var ankagucune verilmiyor. üçüncü gol penaltı değil asla.. Yazık ya ankagucune adamlarda ekmek yiyor bu işten..
Sen alemin kartalısın şampiyonun BEŞİKTAŞ
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞK...
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