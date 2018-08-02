Kartal güle oynaya turladı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, ilk maçta Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle deplasmanda 2-0 yendiği Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaştı. Beşiktaş ilk dakikadan itibaren maçta kontrolü eline aldı. Özellikle maçın yıldızı Larin, B36 Torshavn savunmasını bir hayli zorladı. 31'de Caner'in başlattığı atakta Lens'in nefis topuk pasını alan Larin, topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde yine Lens'in asistinde bu kez Caner golü attı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. Beşiktaş fırtınası ikinci devrede de sürdü. 61'de Larin ve 74. dakikada Oğuzhan Özyakup'un golleriyle skor 4-0'a geldi. 79'da yine Larin sahneye çıktı ve skor 5-0 oldu. 90+2. dakikada kazanılan penaltıyı Vagner Love gole çevirdi ve Beşiktaş sahadan 6-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Lilleström'ü sahasında 4-0, deplasmanda ise 2-1 yenen Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşılaşacak. Beşiktaş ilk maçını 9 Ağustos'ta Vodafone Park'ta, rövanşı ise

16 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

LARIN 'HAT-TRICK'LE BİTİRDİ, 'HAT-TRICK'LE BAŞLADI

B36 Torshavn karşısında 31, 61 ve 79. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Cyle Larin, Vodafone Park’taki son maçta Sivasspor karşısında da hat-trick yapmıştı. Kanadalı futbolcu, Beşiktaş’taki 7. golüne imza attı. 23 yaşındaki futbolcu, attığı gollerin tamamını Vodafone Park’ta kaydetti. Geçtiğimiz sezon forma giydiği ilk maç olan Göztepe karşılaşmasında 7 dakika sahada kalan ve ilk golünü atan Larin, toplamda 4 karşılaşmada oynadı. Ligin son mücadelesinde Sivasspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan ve hat-trick yapan Larin, geçen yıl oynadığı 154 dakikada 4 gol atmayı başarmıştı. Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 318 dakika sahada kalan Cyle Larin, her 45 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi. CANER ERKİN GÖLÜNÜ EŞİNE HEDİYE ETTİ

Beşiktaş’ın tecrübeli yıldızı Caner Erkin, B36 Torshavn karşısında 44. dakikada takımının ikinci golünü atarken, golün ardından eşi Şükran Ovalı’yı unutmadı. Lens’in pasında topu filelere gönderen Caner, ağlardaki topu alarak formasının içine soktu ve golü hamile olan eşi Şükran Ovalı’ya armağan etti.

TRİBÜNLERDE GÖKHAN TÖRE COŞKUSU

Beşiktaş’ta uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Gökhan Töre, 62. dakikada Lens’in yerine oyuna dahil olurken tribünler yıldız futbolcuyu coşkuyla karşıladı. Oyuna girmesinin ardından top her ayağına geldiğinde tribünlerden destek gören Töre, taraftarları alkışlayarak selamladı. Dakikalar 79’u gösterdiğinde Vagner Love’ın pasıyla ceza sahasına giren Töre, Larin’in attığı golde yaptığı asistle de skora katkı yaptı. TORSHAVN MAÇI TEK ŞUTLA BİTİRDİ

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövaşında Beşiktaş ile Vodafone Park’ta karşılaşan B36 Torshavn, maçtaki ilk ve tek şutunu 48. dakikada çekti. Eli Nielsen’in 48. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Tolga Zengin iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın geri kalanında da şut çekemeyen Faroe Adaları temsilcisi, maçı tek şut ile tamamladı. Öte yandan Torshavn maç boyunca ofsayta da düşmedi. MAÇ SONU ÜÇLÜSÜNÜ TORSHAVNLI FUTBOLCULAR ÇEKTİRDİ

Vodafone Park’taki maçın ardından Torshavn’lı futbolcular Beşiktaş tribünlerini alkışlarken, tribünler de Torshavn’lı futbolcuların 3’lü çekmesini istedi. Beşiktaş’lı futbolcuların tribünlere çektirdiği 3’lüyü gören Torshavn’lı oyuncular, bunu örnek alarak aynısını yaptı.

BEŞİKTAŞ - B36 TORSHAVN MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

DAKİKA 12: Caner'in sol taraftan ceza sahasına ortaladığı topa Larin kafayla vurdu, top auta gitti.

DAKİKA 22: Adriano'nun ceza sahası dışından çektiği şutta top kalecinin ellerinde kaldı.

DAKİKA 25: Larin, ceza sahası içinde markaj altında vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti.

DAKİKA 31: Caner'in ara pasını Lens topukla harika bıraktı, Larin topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı öne geçirdi.

DAKİKA 36: Tolgay ceza sahası içinde şutunu çekti ama savunma topu kornere gönderdi.

DAKİKA 43: Lens sağ kanattan hızla içeriye girip arka direğe çevirdi, Caner Erkin golü atarak skoru 2-0 yaptı.

DAKİKA 50: Necip ceza sahası dışından sert vurdu, top kalecide kaldı.

DAKİKA 61: Caner'in soldan ortaladığı topa ceza sahasında Larin iyi yükseldi ve harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0

DAKİKA 64: Caner Erkin ceza sahası içi sol çaprazdan sert bir şut çıkardı, kaleci iki hamlede topa sahip oldu.

DAKİKA 74: Sol kanattan Caner Erkin'in ortasında ön direkte Oğuzhan kafayı vurdu ve durumu 4-0'a getirdi.

DAKİKA 79: Gökhan Töre, Vagner Love ile paslaştıktan sonra topla ceza sahasına girdi ve topu Larin'e çıkardı. Larin markaj altında topa vurdu ve skoru 5-0'a getiren golü kaydetti.

DAKİKA 82: Oğuzhan ceza sahası dışı sol çaprazdan güzel bir şut çıkardı, top az farkla auta gitti.

BEŞİKTAŞ: 6 - 0 B36 TORSHAVN STAT: Vodafone Park

SAAT: 21.00

HAKEM: Carlos Xistra

YAYIN: D-Smart Spor BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Caner Erkin, Tolgay Arslan, Medel, Adriano, Lens (Dk. 62 Gökhan Töre), Babel (Dk. 77 Vagner Love), Larin

B36 TORSHAVN: Askham, Eriksen, Petersen, Faerö, Magnusson, Nielsen, Brockie, Heinesen, Cieslewicz (Dk. 18 Saag - Dk. 71 Jacobsen), Olsen, Przybylski (Dk. 62 Samuelsen) GOLLER: Dk. 31, 61 ve 79 Larin, Dk. 43 Caner Erkin, Dk. 74 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+2 Vagner Love (Penaltıdan) (Beşiktaş)

SARI KART: Dk. 90+2 Petersen (B36 Torshavn) MAÇTAN NOTLAR Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş karşılaşmasında B36 Torshavn'ı konuk ediyor. Siyah beyazlı ekip deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanmayı başarmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada galip gelen takımda değişikliğe gitmedi. Tecrübeli teknik adam ilk maçta olduğu gibi kalede Tolga Zengin'e forma verdi. Savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Necip, Fatih ve Caner'den oluşurken orta sahada ise Medel, Tolgay ve Adriano forma şansı buldu. Siyah beyazlı ekibin gol noktasında ise Babel, Lens ve Larin üçlüsü yer aldı.