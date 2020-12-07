Beşiktaş'a 10 üzerinden 10

Süper Lig’deki son üç maçını kazanarak zirveye yaklaşan Beşiktaş’ta forvetlerin performansı camianın yüzünü güldürdü. İlk 10 maçta toplam 10 gole ulaşan Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, Siyah-Beyazlılar’ın son 4 sezondaki en golcü hücum hattı oldu. İki oyuncu da beşer kez fileleri havalandırdı.

Kartal’ın golcüleri geçen sezon 10 maçta 6 gol atma başarısı göstermişti. 2018- 19’da ise 10 haftalık bölümde Beşiktaş’ın hücumcuları 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Kartal’ın santrforları 2017-18 sezonunda ise 10 haftalık periyotta sadece 5 kez gol sevinci yaşarken, bu sayı 2016-17’de ise 8’di. 2015-16’da Siyah-Beyazlı golcüler ilk 10 haftada 13 gol atmış, bunların 8’ini ise Mario Gomez kaydetmişti. (Akşam)

