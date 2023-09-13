Beşiktaş'a 7.5 milyon euro'luk müjde! Stat isim sponsorluğu konusunda anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen stat isim sponsorluğuna sonunda kavuşuyor. Liglerin başlamasına rağmen henüz stat sponsorluğu bulunmayan siyah-beyazlılar bu konuya son noktayı koyuyor.

YILLIK 7.5 MİLYON EURO

Anlaşma sağlanan şirketin adı henüz bilinmese de yıllık 7.5 milyon euro'dan el sıkışıldığı ifade edildi. Sözleşmenin kısa süre içinde resmiyete döküleceği ifade edildi.

AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, pazartesi katıldığı canlı yayında, "Sponsorluk anlaşması bitmek üzere. Yüzde yüz önümüzdeki hafta biter. Beşiktaş adına ve markasına yakışır olacak. Biz o işi hallettik. Gecikmesinin de Beşiktaş'a bir zararı yok." ifadelerini kullanmıştı.

