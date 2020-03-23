Beşiktaş'a Arsenal'dan Mohamed Elneny müjdesi!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta 5 futbolcunun biletini kesti. Arteta'nın aralarında Mohamed Elneny'nin de yer aldığı 5 kişilik oyuncu grubunu idarecilere bildirdiği ve gelecek sezon bu isimleri kadroda düşünmediğini belirttiği vurgulandı. Arta'nın belirlediği isimler arasında Mohamed Elneny, Mustafi, Kolasinac, Mkhitaryan ve Sokratis yer alıyor.
Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Mohamed Elneny, bu sezon 28 resmi maçta froma giydi ve 2 asist yaptı.
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