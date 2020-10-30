SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Beşiktaş’a basketbolda yeni sponsor

Beşiktaş’a basketbolda yeni sponsor

BASKETBOL HABERLERİ  | 30.10.2020 15:07 | Son Güncelleme

Parkede sponsorluk anlaşması imzalandı. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'nın önde gelen araç kiralama şirketinin logosunu şortlarında taşıyacak.

Beşiktaş’a basketbolda yeni sponsor

Avrupa’nın en büyük araç kiralama şirketi Europcar, Beşiktaş JK Erkek Basketbol Takımı’na sponsor oldu. İmzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında Beşiktaş Basketbol A Takımı 2020 - 2021 sezonunda, basketbol liginde ve Avrupa’da oynayacağı tüm müsabakalarda, şirketin logosunun yer alacağı şortlarla mücadele edecek.

Şirketin Türkiye operasyonlarından sorumlu olan Genel Müdür Fırat Fidan, Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile sponsorluk anlaşması imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Pandemi döneminde, Türkiye’de spora katkı sağlıyor olmak bizler için oldukça değerli. Kurum hedeflerimizden biri de, ülkemize ve insanlarımıza yalnızca ticari anlamda değil, bu tür işbirlikleri ile de yararlı olabilmek. Sporun enerjisine, dinamizmine bu dönemde çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Medipol Başakşehir'in konuğu PSGMedipol Başakşehir'in konuğu PSG
Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya flaş gönderme
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya flaş gönderme
Belhanda ve Feghouli'ye sert sözler
Belhanda ve Feghouli'ye sert sözler
'F.Bahçe'den sözlü bir ilgili oldu'
'F.Bahçe'den sözlü bir ilgili oldu'
Takım
O
Av
P
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Aziz Yıldırım'a mahkemeden kötü haber!
Aziz Yıldırım'a mahkemeden kötü haber!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Efsane isim hayatını kaybetti
Efsane isim hayatını kaybetti
Sıcak kumda, sıcak şov
Sıcak kumda, sıcak şov
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş’a basketbolda yeni sponsor
Beşiktaş’a basketbolda yeni sponsor
Çağla Nur Uzundurukan dünya tarihine geçti
Çağla Nur Uzundurukan dünya tarihine geçti
Medipol Başakşehir'in konuğu PSG
Medipol Başakşehir'in konuğu PSG
Anadolu Efes, Beşiktaş'ı da devirdi
Anadolu Efes, Beşiktaş'ı da devirdi
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene istifa etti
Orhun Ene istifa etti
Barış Ermiş: Obradovic günümüz basketbolunun dışında kalıyor
Obradovic için şok sözler!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.