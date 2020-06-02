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Beşiktaş'a Beko'dan sonra bir sponsor daha! Adidas...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.06.2020 09:41 | Son Güncelleme

Sıkıntılı günler geçiren Kartal'in imdadına sponsorlar yetişti. Beşiktaş, dün Beko ile 2 yıllığına anlaştı. Kartal, bu sponsorluktan 42 milyon TL'yi kasasına koyacak. Beko'dan sonra Adidas ile de yeniden anlaşma sağlandı. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Beşiktaş'a Beko'dan sonra bir sponsor daha! Adidas...

Geçtiğimiz ay Vodafone ile olan göğüs sponsorluğu anlaşmasını yenilemeyen SiyahBeyazlılar, nostaljik bir hamleye imza attı ve eskiden olduğu gibi yine Beko ile anlaşma sağladı. KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır” denildi.

YOLA DEVAM KARARI ALINDI

Siyah-Beyazlılar, bu anlaşmadan iki yıllığına 42 milyon TL artı KDV alacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili, “Beko’ya şükranlarımı sunuyorum” dedi. Siyah-Beyazlılar, Beko’nun ardından ikinci bombayı da Adidas ile patlatacak. Kara Kartal, uzun süredir forma sponsoru olan Adidas ile yapılan görüşmelerde yola devam kararı aldı. Anlaşmanın detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak. (Akşam)

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