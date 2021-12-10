SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş’a Daniel Farke'den haber var!

Beşiktaş’a Daniel Farke'den haber var!

10.12.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın Daniel Farke ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı. Alman teknik adam siyah beyazlılara olumsuz yanıt verdi.

Beşiktaş’a Daniel Farke'den haber var!

Sergen Yalçın’ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş, ilk teması Daniel Farke ile kurmuştu. 45 yaşındaki çalıştırıcıya teklifini ileten siyah beyazlı yönetim, olumsuz cevap aldı.

YENİ ADAY SLAVEN BILIC

Serbest durumda olan Farke, sezon devam ederken takım çalıştırmak istemediğini Beşiktaş yönetimine aktardı. Siyah beyazlıllar, Daniel Farke’ye 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu. Bu gelişme üzerine listedeki bir diğer aday Slaven Bilic ile temaslar başlayacak. Hırvat teknik adam 2013-2015 yılları arasında 2 sezon Beşiktaş’ta görev yaptı. Son olarak Çin’in Beijing Guoan ekibini çalıştıran 53 yaşındaki teknik adamın Çin ekinibi ile sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Dünyanın en güzel bireyi geliyor!""Dünyanın en güzel bireyi geliyor!"
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
İşte Beşiktaş'ın hoca adayları! Bir isim öne çıkıyorİşte Beşiktaş'ın hoca adayları! Bir isim öne çıkıyor
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

KAP geldi! Transfer resmen açıklandı

KAP geldi! Transfer resmen açıklandı

İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri

Transfer savaşı erken başladı! Ezeli rakipler karşı karşıya

Transfer savaşı erken başladı! Ezeli rakipler karşı karşıya

Avrupa Galatasaray'ı konuşuyor! Bunu başaran sadece Fatih Terim...

Avrupa Galatasaray'ı konuşuyor! Bunu başaran sadece Fatih Terim...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Konuşmalar ortaya çıktı: Penaltı vermek zorundayım

Konuşmalar ortaya çıktı: Penaltı vermek zorundayım

Rıdvan Dilmen için anlaşma tamam

Rıdvan Dilmen için anlaşma tamam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.