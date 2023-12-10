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  4. Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisinin ardından bir kötü haber de sakatlıklardan! İşte Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın son durumu

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisinin ardından bir kötü haber de sakatlıklardan! İşte Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın son durumu

10.12.2023 14:39 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın sakatlığıyla sarsılmıştı. Siyah - beyazlı kulüp, iki oyuncunun son durumuna dair resmi açıklama yayımladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Gedson Fernandes ve Umut Meraş’ın sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı.

SON DURUMLARI

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Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır. Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Gedson Fernandes ile Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

2 HAFTA YOK

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İki futbolcunun da sahalardan en az 2 hafta uzak kalacağı öğrenildi.

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