Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi müjde! Mert Günok’tan sevindirici haber geldi

Beşiktaş’a, tecrübeli file bekçisi Mert Günok’tan sevindirici haber geldi. Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında 27 Eylül 2023 tarihinde deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2 kaybedilen mücadelede yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 30. dakikada oyundan çıkan 34 yaşındaki file bekçisi, ligde Konyaspor ve İstanbulspor, UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçı olan Lugano mücadelesinde formasından uzak kalmıştı.
Tecrübeli kaleci, yaklaşık 1 aylık aranın ardından takımla çalışmalara başladı. Mert, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmanda yer aldı.
Mert, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın görev vermesi halinde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde görev alabilecek.