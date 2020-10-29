Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber

Süper Lig’in 7. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacak Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor.

Siyah beyazlıların son antrenmanına sakatlığı bulunan N’Koudou, Hasic ve Atakan’ın yanı sıra Gökhan Töre de katılmadı.

Adalesinde 1. derece yırtık tespit edilen Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

Tedavileri süren N’Koudou, Hasic ve Atakan’ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Josef de Souza da karşılaşmada görev yapamayacak. Pazar günü Vodafone Park’ta saat 19’da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

