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Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.10.2020 17:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta sakat oyuncular arasına Gökhan Töre de katıldı. Adalesinde yırtık tespit edilen Gökhan Töre, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.

Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber

Süper Lig’in 7. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacak Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor.

Siyah beyazlıların son antrenmanına sakatlığı bulunan N’Koudou, Hasic ve Atakan’ın yanı sıra Gökhan Töre de katılmadı.

Adalesinde 1. derece yırtık tespit edilen Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor’a karşı forma giyemeyecek.

Tedavileri süren N’Koudou, Hasic ve Atakan’ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Josef de Souza da karşılaşmada görev yapamayacak. Pazar günü Vodafone Park’ta saat 19’da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

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