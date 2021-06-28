Beşiktaş'a iki dünya yıldızı birden

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların önceliği ise Aboubakar'ın ayrılmasıyla kan kaybına uğrayan forvet hattı...

Bu mevki için Beşiktaş'ın ilk adayı bonservisi elinde olan Diego Costa... Siyah-beyazlılar, yıllık 2.3 milyon Euro artı 600 bin Euro bonusluk son teklifine cevap bekliyor.

Listedeki 2. isim Hulk. Beşiktaş, bonservisini Atletico Mineiro'dan alması halinde Brezilyalı'yı transfer etmeyi planlıyor.

Üçüncü aday ise Hatayspor'dan Mame Diouf... Ancak Kartal, Hatayspor'a 1.1 milyon Euro'luk çıkış bedelini ödemek istemiyor ve bu futbolcuya da "Bonservisini al, gel" mesajı verildi.

SALİH ÖZCAN, KÖLN'DE KALDI

Beşiktaş'ın ilgilendiği gurbetçi futbolculardan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, kulübü FC Köln'de kaldı.

Geçen sezon Köln'ü kümede tutan teknik direktör Steffen Baumgart'ın defalarca görüştüğü oyuncuyu kalmaya ikna ettiği öğrenildi.

2+1 yıllık sözleşme imzalayan Salih, Tokyo Olimpiyatları'nda da Almanya formasını giyecek.



