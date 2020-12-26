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Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.12.2020 14:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Breziyalı orta sahası Josef'in Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

KAYNAK: AA / DHA
FOTOĞRAF: DHA

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