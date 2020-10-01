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Beşiktaş'a Kalinic transferinde Vida engeli! (Nikola Kalinic kimdir?)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği isimlerden biri olan Nikola Kalinic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Transferde Kalinic’in vatandaşı Domagoj Vida’dan Beşiktaş ile ilgili bilgiler aldığı, deneyimli stoperin ise golcü oyuncuyu mali sıkıntılar sebebiyle uyardığı öne sürüldü. Nikola Kalinic, geçen sezon Roma’da 19 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid, Milan, Fiorentina, Dnipro, Blackburn Rovers, Hajduk Split ve Sibenik takımlarının formasını giymişti.

Beşiktaş'a Kalinic transferinde Vida engeli! (Nikola Kalinic kimdir?)

Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’tan ayrılıp Lille’e transferinin ardından Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Nikola Kalinic’i de transfer etmek istiyor. Kalinic transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

KALİNİC VİDA'DAN BEŞİKTAŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER ALDI

Beşiktaş bir süredir İspanyol ekibi Atletico Madrid ile Kalinic’in transferi için görüşmeler yapıyordu. Kalinic’in vatandaşı Domagoj Vida’dan Beşiktaş ile ilgili bilgiler aldığı, Hırvat stoperin ise golcü oyuncuyu mali sıkıntılar sebebiyle uyardığı öne sürüldü.

VİDA KALİNİC'İ MALİ ŞARTLAR SEBEBİYLE UYARDI İDDİASI

Dnevno gazetesinin haberine göre; Domagoj Vida ile Kalinic arasında geçen konuşma sonrası hücum oyuncusunun şartlarını değiştirdiği ve transferin bu sebeple kapandığı belirtildi.

Radyospor’a bağlanan ve Kalinic ile ilgili bilgiler aktaran AS Gazetesi Atletico Madrid sorumlusu Jorge Garcia, "Roma’da az süre aldı. Atletico’da yeni dönemde planlar arasında Kalinic yok. Kulüpler arasında anlaşılırsa, oyuncuyu ikna etmenin kolay göründüğünü söyleyebilirim. Kalinic’e en yoğun ilgiyi Beşiktaş gösteriyor. Futbolcu geçen sezon 3 milyon Euro net kazandı. Ayrıca bonusları da var" ifadelerini kullandı.

KALİNİC KARİYERİNDE OYNADIĞI TAKIMLAR HANGİLERİ?

Nikola Kalinic, geçen sezon Roma’da 19 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid, Milan, Fiorentina, Dnipro, Blackburn Rovers, Hajduk Split ve Sibenik takımlarının formasını giymişti.

(AJANSSPOR)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gelmesin zaten para yok 3 milyon euro mu verecez bu kazmaya, Balotelliye 1.5 + 500 bin euro verin o gelsin
bjk liyim. kimse indirim yapmak zorunda değil. Avrupa takımlarında indirim yapan var mı. ödemelerde de zaten sıkıntı yaşandığını herkes biliyor
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