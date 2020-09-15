SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Beşiktaş’a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı

Beşiktaş’a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

Sultanlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş’a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Beşiktaş’a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı

Misli.com Sultanlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Birinci sette Sırp pasör Mirkovic’in dengeli oyunuyla Saliha 5, Melis 4, Beyza ve Yasemin 3’er sayı alırken Eczacıbaşı VitrA seti 25-7 kazandı. Üstünlüğünü karşılaşma boyunca sürdüren Eczacıbaşı VitrA, ikinci seti 25-9, üçüncü seti de yine aynı skorla 25-9 kazanarak skoru 3-0’a getirdi. Maçın en skorer ismi 15 sayıyla Saliha Şahin olurken, turuncu-beyazlılarda Melis 13, Yasemin de 12 sayıyla galibiyette rol oynadı.

Eczacıbaşı VitrA, ligin üçüncü haftasında, 18 Eylül Cuma günü Fenerbahçe Opet’i konuk edecek.

Motta: "Hatasız oynadık"

Karşılaşma sonunda açıklamada bulunan Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Marco Motta, "Hatasız bir oyun oynadık. Performansımızdan memnunum, yarın kaldığımız yerden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edeceğiz" dedi. Melisa Memiş, yola hız kesmeden devam ettiklerini ve Fenerbahçe derbisine hazırlanacaklarını belirtirken, maçın en skorer isimlerinden Melis Durul da, "İkinci maçımızda da galibiyet almak bizi memnun etti. Şimdi Fenerbahçe maçına konsantre olacağız. Tüm takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi kutluyorum" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Nazire Turnaoğlu.

Beşiktaş: Rida, Sude, Seray, Ezgi, Sinem, Elif, Ece (L), Zeynep, Bengisu, Gökçe.

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha, Yasemin, Melis, Fatma, Beyza, Melisa (L)

Setler: 0-3 (7-25, 9-25, 9-25)

Süre: 50 dakika (15, 18, 17)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Djokovic'ten diskalifiye açıklamasıDjokovic'ten diskalifiye açıklaması
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran rapor! Cenin şeklinde...
Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran rapor! Cenin şeklinde...
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Fenerbahçe'ye Kruse'den bomba haber!
Fenerbahçe'ye Kruse'den bomba haber!
İşte Trabzonspor yeni forveti!
İşte Trabzonspor yeni forveti!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Ali Gürbüz’den Kırkpınar açıklaması
Ali Gürbüz’den Kırkpınar açıklaması
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Halis Karataş at döverken yakalandı!
Halis Karataş at döverken yakalandı!
Dünyaca ünlü boksör canlı yayında eşini aldattı
Dünyaca ünlü boksör canlı yayında eşini aldattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü golfçü Paige Spiranac'tan yeni paylaşım!
Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor...
Beşiktaş’a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı
Eczacıbaşı VitrA set vermeden kazandı
Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!
Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray teknik direktörlüğü
Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray teknik direktörlüğü
Koronavirüs: İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel futbol 4 Nisan'a dek ertelendi
Koronavirüs: İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel futbol 4 Nisan'a dek ertelendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.