Beşiktaş'a kötü haber geldi! Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz...

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ile aynı müsabakanın ardından uyluk arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Cyle Larin, MR görüntülemelerinden geçmiş, iki oyuncumuzun da uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

ALTAY MAÇINDA YOKLAR! SİVAS MAÇI İSE YÜZDE 50...

Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin Altay maçında sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak. Larin, Sivas deplasmanına yetiştirilmeye çalışılacak. Rıdvan’ın durumu için 4-5 gün sonra net karar verilecek. Sivas’ta olma ihtimali an yüzde 50 olarak ifade edildi.

