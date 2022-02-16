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Beşiktaş'a kötü haber geldi! Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz...

16.02.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, Adana Demirspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Rıdvan Yılmaz ve Larin'in Altay maçında oynayamayacakları öğrenildi. Larin, Sivas maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Rıdvan'ın durumu ise 4-5 gün sonra belli olacak.

Beşiktaş'a kötü haber geldi! Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz...

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ile aynı müsabakanın ardından uyluk arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Cyle Larin, MR görüntülemelerinden geçmiş, iki oyuncumuzun da uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

ALTAY MAÇINDA YOKLAR! SİVAS MAÇI İSE YÜZDE 50...

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Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin Altay maçında sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak. Larin, Sivas deplasmanına yetiştirilmeye çalışılacak. Rıdvan’ın durumu için 4-5 gün sonra net karar verilecek. Sivas’ta olma ihtimali an yüzde 50 olarak ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Cyle Larin
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