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Beşiktaş'a küfretmişti! Serdar Ortaç'tan açıklama

24.09.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Beşiktaş'tan özür diledi.

Beşiktaş'a küfretmişti! Serdar Ortaç'tan açıklama

Serdar Ortaç, Beşiktaş hakkında söylediği sözlerin üzerine sosyal medyadan büyük tepki görmüştü.

Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklama ile hukuki süreç başlattıklarını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Serdar Ortaç tüm yaşananların üzerine sosyal medyadan bir özür paylaşımı yaptı.

Ortaç, paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum." sözlerine yer verdi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Serdar Ortaç
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