Beşiktaş'a Midtjylland maçı öncesi sakatlık şoku!

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı yıldızın Midtjylland ile oynanacak UEFA karşılaşmalarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

MR SONUCU AÇIKLANDI

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, ayak bileğinden sakatlanan Wilfred Ndidi'nin MR görüntülemesinin ardından ayak bileğinde ligaman yaralanması belirlendiği ve deneyimli futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.

AVRUPA MAÇLARINDA YOK

A Spor'un haberine göre Ndidi'nin sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın UEFA Avrupa kupalarında Midtjylland ile oynayacağı iki karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi. Teknik heyetin yıldız futbolcunun yokluğunda orta saha planlamasını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.