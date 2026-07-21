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Beşiktaş'a Midtjylland maçı öncesi sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Wilfred Ndidi'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüp, sakatlanan Nijeryalı orta saha oyuncusunun sağlık kontrolleri sonrası ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'a Midtjylland maçı öncesi sakatlık şoku!
Burak Kavuncu

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı yıldızın Midtjylland ile oynanacak UEFA karşılaşmalarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

MR SONUCU AÇIKLANDI

Beşiktaş a Midtjylland maçı öncesi sakatlık şoku! 1

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, ayak bileğinden sakatlanan Wilfred Ndidi'nin MR görüntülemesinin ardından ayak bileğinde ligaman yaralanması belirlendiği ve deneyimli futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.

AVRUPA MAÇLARINDA YOK

Beşiktaş a Midtjylland maçı öncesi sakatlık şoku! 2

A Spor'un haberine göre Ndidi'nin sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın UEFA Avrupa kupalarında Midtjylland ile oynayacağı iki karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi. Teknik heyetin yıldız futbolcunun yokluğunda orta saha planlamasını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi FC Midtjylland beşiktaş Wilfred Ndidi
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