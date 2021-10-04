Beşiktaş'a müjde! Ghezzal, Larin ve Welinton...

Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana milli takımlarında olan futbolcular katılmadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası yarım sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-Beyazlılar'da sakatıkları düzelen Ghezzal, Larin ve Welinton antrenmana katıldı.

Beşiktaş , M. Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın (5 Ekim) saat 11.00 ve 16.00’da gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek.

