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Beşiktaş'a müjde! Ghezzal, Larin ve Welinton...

04.10.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Beşiktaş haberi...Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-Beyazlılar'da sakatıkları düzelen Ghezzal, Larin ve Welinton antrenmana katıldı.

Beşiktaş'a müjde! Ghezzal, Larin ve Welinton...

Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana milli takımlarında olan futbolcular katılmadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası yarım sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-Beyazlılar'da sakatıkları düzelen Ghezzal, Larin ve Welinton antrenmana katıldı.

Beşiktaş , M. Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın (5 Ekim) saat 11.00 ve 16.00’da gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal Cyle Larin
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