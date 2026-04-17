Beşiktaş'a Orkun Kökçü piyangosu! İşte yeni bonservisi...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde rekor bedelle kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Siyah beyazlı formayla ortaya koyduğu etkili oyun, Avrupa kulüplerinin de radarına girmiş durumda.

İKİNCİ YARIDA KENDİNİ BULDU

Sezonun ilk bölümüne kıyasla ikinci yarıda formunu yukarı çeken Orkun Kökçü, takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Orta sahadaki liderliği ve skor katkısıyla öne çıkan yıldız oyuncu, çıktığı 34 maçta 8 gol ve 9 asist üreterek toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Başarılı performansı sayesinde Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine giren Orkun’un geleceği merak konusu. 2026 Dünya Kupası’nda da sahne alacak olması, oyuncunun piyasa değerini daha da artırıyor.

YÖNETİM FİYATI YÜKSELTTİ

Daha önce 50 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Beşiktaş yönetimi, oyuncunun yükselen formu ve uluslararası vitrine çıkacak olması nedeniyle bu rakamı güncelledi. Siyah beyazlıların, Orkun Kökçü için 60 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade ediliyor.

REKOR KIRABİLİR

Bu bedelle gerçekleşecek olası bir transfer, Süper Lig tarihine geçebilir. Mevcut en yüksek satış rekoru 30’ar milyon euro ile Sacha Boey ve Ferdi Kadıoğlu’na ait. Orkun’un 60 milyon euro seviyesinde satılması halinde bu rekor ikiye katlanmış olacak.

ORKUN’UN TERCİHİ NET

Beşiktaşlı olduğu bilinen ve çocukluk hayalini yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı formayı giymekten memnun. Ancak Orkun Kökçü’nün, yalnızca Avrupa’nın en üst düzey kulüplerinden gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi.