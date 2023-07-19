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  4. Beşiktaş'a Romain Saiss piyangosu! 85 milyon TL karşılığında Katar'ın yolunu tuttu... İşte yeni takımı

Beşiktaş'a Romain Saiss piyangosu! 85 milyon TL karşılığında Katar'ın yolunu tuttu... İşte yeni takımı

19.07.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezona büyük umutlarla hazırlanan ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş transfer konusunda hareketli günler geçiriyor. Kadrosuna katacağı isimlerin yanı sıra kadrodan gönderilecek isimler için de yeni gelişmeler yaşanan Siyah-Beyazlılar'a Romain Saiss için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Siyah-Beyazlı ekip kadroya yapacağı takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayırırken, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Wolverhampton'dan kadroya katılan Romain Saiss için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

2.8 MİLYON EURO

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33 yaşındaki oyuncunun Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd ile anlaştığı öğrenilirken, Katar ekibinin tecrübeli oyuncu için Siyah-Beyazlılar'a 2.8 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı, sözleşmenin ise 3 yıllık olduğu iddia edildi.

1 GOL 2 ASİST

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Saiss, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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