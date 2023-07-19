Beşiktaş'a Romain Saiss piyangosu! 85 milyon TL karşılığında Katar'ın yolunu tuttu... İşte yeni takımı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Siyah-Beyazlı ekip kadroya yapacağı takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayırırken, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Wolverhampton'dan kadroya katılan Romain Saiss için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

2.8 MİLYON EURO

33 yaşındaki oyuncunun Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd ile anlaştığı öğrenilirken, Katar ekibinin tecrübeli oyuncu için Siyah-Beyazlılar'a 2.8 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı, sözleşmenin ise 3 yıllık olduğu iddia edildi.

1 GOL 2 ASİST

Saiss, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

