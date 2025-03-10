Beşiktaş'a sahasında şok! Kritik maçta Gaziantep kazanan taraf oldu... 4 maçlık seri sona erdi

Beşiktaş'ın tek golünü 31'inci dakikada Ciro Immobile penaltıdan atarken, Gaziantep'in golleri ise Arda Kızıldağ ve Furkan Soyalp'ten geldi. Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından uzun süre yabancı hakem için tempo tuttu.

GAZİANTEP 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin ilk 20 dakikalık bölümünde oyunda tempo çok yüksek olmadı. Konuk Gaziantep FK, Okareke’nin bulunduğu sol kanattan etkili olmaya çalışırken, Beşiktaş; Rafa Silva, Rashica ve Mario ile oyuna ağırlığını koymak istedi. İki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, siyah-beyazlılar 31’inci dakikada Immobile’nin penaltıdan kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarı, ilk yarıya göre daha tempolu başladı. İki takım da rakip kalede pozisyonlar yakalarken, konuk ekip 61’inci dakikada Arda Kızıldağ’ın kafa golüyle eşitliği buldu: 1-1. Konuk ekip, 87’nci dakikada Furkan Soyalp’in golüyle mücadelede 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu. Öte yandan konuk ekipte Bruno Viana, 77’nci dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 4 maçlık galibiyet serisini kaybeden Beşiktaş 44 puanla 4. sırada kaldı. Gaziantep FK ise 35 puanla 8. sırada yer aldı.

ÇIKIŞ YAKALAMIŞLARDI

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, son altı resmi maçından galibiyetle ayrılmıştı. Kara Kartal, son olarak 4 Şubat'ta deplasmanda Twente'ye kaybetmişti.

PAULİSTA 18 MAÇ SONRA KADROYA GİRDİ

Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı tecrübeli savunma oyuncusu Gabriel Paulista, 18 maç sonra maç kadrosunda kendine yer buldu. Son olarak Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel-Aviv ile oynanan karşılaşmada forma giyen Paulista; 12 lig, 3 Avrupa ve 3 Türkiye Kupası karşılaşmasında takımından ayrı kalmıştı. 34 yaşındaki savunmacı, 18 maç sonra mücadele kadrosuna alındı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARALARDAN YABANCI HAKEM TEZAHÜRATI

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonun ardından uzun süre yabancı hakem için tezahürat yaptı. Mario ile Furkan Soyalp arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Zorbay Küçük, konuk ekip lehine faul verdi. Yaşanan pozisyonun ardından siyah-beyazlı taraftarlar ‘Derbiye Türk hakem istemiyoruz’ şeklinde uzun süre tezahürat yaptı.