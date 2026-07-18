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Beşiktaş'a Salah'tan sonra Van Dijk bombası! "İstanbul'a geliyor"

SON DAKİKA: Mohamed Salah transferlerinde sona yaklaşan Beşiktaş, savunmaya da dünya çapında bir yıldız kazandırmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların, Virgil van Dijk'ın menajeriyle İstanbul'da masaya oturacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'a Salah'tan sonra Van Dijk bombası! "İstanbul'a geliyor"
Burak Kavuncu
Virgil van Dijk

Virgil van Dijk

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Liverpool
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Transfer dönemine damga vuran Beşiktaş, yıldız operasyonlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

İSTANBUL'A GELİYOR!

Beşiktaş a Salah tan sonra Van Dijk bombası! "İstanbul a geliyor" 1

Siyah-beyazlıların gündemindeki son isim Liverpool'un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk olurken, oyuncunun menajerinin görüşmeler için İstanbul'a geleceği iddia edildi.

GALATASARAY DA DEVREDEYDİ

Beşiktaş a Salah tan sonra Van Dijk bombası! "İstanbul a geliyor" 2

Bir süredir Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Hollandalı savunmacı için Beşiktaş yönetiminin daha hızlı hareket ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, oyuncu cephesiyle ilk teması kurduğu ve transfer sürecinde önemli mesafe katettiği belirtiliyor.

MALİ ŞARTLAR MASADA

Beşiktaş a Salah tan sonra Van Dijk bombası! "İstanbul a geliyor" 3

İddialara göre Van Dijk transferinde bonservis bedeli 10 milyon euro seviyesinde bulunurken, yıldız oyuncunun yıllık maaş beklentisi ise 12 milyon euro olarak öne çıkıyor. Beşiktaş yönetimi, mali şartları değerlendirerek transferi sonuçlandırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

YILDIZLAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Beşiktaş a Salah tan sonra Van Dijk bombası! "İstanbul a geliyor" 4

Gazeteci Levent Ümit Erol'un aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde imza aşamasına gelirken, Van Dıjk için de hazırlıklara başladı. Siyah-beyazlılar şimdi de savunmanın lideri Virgil van Dijk'ı kadrosuna katarak yaz transfer dönemine damga vurmayı hedefliyor.

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