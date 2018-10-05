Beşiktaş'a Slaven Bilic piyangosu

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Gökhan Töre’nin peşini bırakmıyor... Beşiktaş’ta görev yaptığı dönemde 26 yaşındaki oyuncuyu parlatan ve İngiliz ekibi West Ham United’a götüren Hırvat çalıştırıcı, milli oyuncuyu şimdi de Al İttihad’a transfer etmek istiyor. Suudi Arabistan ekibini çalıştıran Bilic’in, Gökhan’a “Seninle tekrardan çalışmak istiyorum” mesajını gönderdiği öğrenildi. Genç oyuncunun nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

(FANATİK)





