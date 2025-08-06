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Beşiktaş'a St. Patrick maçı öncesi şok! Deneyimli stoper Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı

UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick ile karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ta zorlu mücadele öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş'a St. Patrick maçı öncesi şok! Deneyimli stoper Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı
Berker İşleyen

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Felix Uduokhai'ın yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandı. Tedavisine İstanbul'da devam edecek olan Alman savunmacı, St. Patrick maçının kadrosundan çıkarıldı.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaş a St. Patrick maçı öncesi şok! Deneyimli stoper Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı 1

"Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcumuz Felix Uduokhai’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır.

Felix Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul’da devam etmek üzere St. Patrick maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

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Sakatlık son dakika beşiktaş
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