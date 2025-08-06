Beşiktaş'a St. Patrick maçı öncesi şok! Deneyimli stoper Felix Uduokhai kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Felix Uduokhai'ın yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandı. Tedavisine İstanbul'da devam edecek olan Alman savunmacı, St. Patrick maçının kadrosundan çıkarıldı.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcumuz Felix Uduokhai’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır.

Felix Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul’da devam etmek üzere St. Patrick maçı kadrosundan çıkartılmıştır."