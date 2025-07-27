Beşiktaş'a Vaclav Cerny'den kötü haber! Wolfsburg'un hocası transferi açıkladı...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde alınan ağır mağlubiyetin ardından transfer çalışmaları hızlanmıştı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda kanat transferi için hızlanan siyah beyazlılara Alman ekibi Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Paul Simonis'ten açıklama geldi.

CERNY İÇİN RESMİ AÇIKLAMA!

Beşiktaş'ın kanat transferi için listesine aldığı oyunculardan olan Vaclac Cerny için Alman ekibinin teknik direktöründen açıklama geldi. Wolfsburger Allgemeine Zeitung'a konuşan Hollandalı çalıştırıcı Paul Simonis, "Cerny Wolfsburg'da kalıp oynamak istiyor. Bu iyi bir şey. Bizimle kalmak isteyen oyunculara ihtiyacım var. Şimdi Wolfsburg için yeterince iyi olduğunu göstermesi onun için büyük bir meydan okuma olacak" ifadelerini kullandı.

YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Cerny geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Rangers'ta 52 maçta 18 gol ve 9 asistlik performans sergilerken, Wolfsburg'un dün Magdeburg ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve 64 dakika forma giyerken attığı golle 4-3'lük galibiyette pay sahibi oldu.