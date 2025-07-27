SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'a Vaclav Cerny'den kötü haber! Wolfsburg'un hocası transferi açıkladı...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde ilgilendiği Vaclac Cerny için Wolfsburg'un hocası Paul Simonis'ten kötü haber geldi. Simonis', yıldız isim için ''Wolfsburg'da kalıp oynamak istiyor'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a Vaclav Cerny'den kötü haber! Wolfsburg'un hocası transferi açıkladı...
Burak Kavuncu

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde alınan ağır mağlubiyetin ardından transfer çalışmaları hızlanmıştı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda kanat transferi için hızlanan siyah beyazlılara Alman ekibi Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Paul Simonis'ten açıklama geldi.

CERNY İÇİN RESMİ AÇIKLAMA!

Beşiktaş a Vaclav Cerny den kötü haber! Wolfsburg un hocası transferi açıkladı... 1

Beşiktaş'ın kanat transferi için listesine aldığı oyunculardan olan Vaclac Cerny için Alman ekibinin teknik direktöründen açıklama geldi. Wolfsburger Allgemeine Zeitung'a konuşan Hollandalı çalıştırıcı Paul Simonis, "Cerny Wolfsburg'da kalıp oynamak istiyor. Bu iyi bir şey. Bizimle kalmak isteyen oyunculara ihtiyacım var. Şimdi Wolfsburg için yeterince iyi olduğunu göstermesi onun için büyük bir meydan okuma olacak" ifadelerini kullandı.

YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş a Vaclav Cerny den kötü haber! Wolfsburg un hocası transferi açıkladı... 2

Cerny geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Rangers'ta 52 maçta 18 gol ve 9 asistlik performans sergilerken, Wolfsburg'un dün Magdeburg ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve 64 dakika forma giyerken attığı golle 4-3'lük galibiyette pay sahibi oldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
L'Equipe Solskjaer'i duyurdu! Flaş iddia... L'Equipe Solskjaer'i duyurdu! Flaş iddia...
Beşiktaş, S.Donetsk maçına hazırlandı!Beşiktaş, S.Donetsk maçına hazırlandı!
Anahtar Kelimeler:
transfer VfL Wolfsburg Glasgow Rangers beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede

Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede

Osimhen'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray'da 35 gol atması halinde...

Osimhen'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray'da 35 gol atması halinde...

Eyüpspor'dan skandal iddia! Berke Özer için...

Eyüpspor'dan skandal iddia! Berke Özer için...

Süper Lig devine transferi açıkladı!

Süper Lig devine transferi açıkladı!

G.Sara için İngilizler sıra oldu! Hafta içi geliyorlar

G.Sara için İngilizler sıra oldu! Hafta içi geliyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.