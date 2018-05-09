Beşiktaş Aboubakar'ı geri getiriyor!

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımın gol yollarındaki silahı olan ancak bu sezon kulübü Porto'ya geri dönen Vincent Aboubakar, yeniden Beşiktaş'ın gündemine geldi.

Kartal'ın kazandığı şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Kamerunlu futbolcu, ilk yarının ortalarında taraftarın sevgilisi olmuştu. O dönem UEFA'nın belirlediği Finansal Fair Play kriterlerine takılan Beşiktaş, Kamerunlu oyuncunun 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanamamıştı.

YÖNETİM KİRALAMAK İÇİN ISRAR EDİYOR

Porto'daki performansıyla değerini artıran 26 yaşındaki golcü için bir çok kulüp teklifte bulunsa da yaklaşık 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli işleri zorlaştırıyor. Aboubakar'ın kiralanması konusunda siyah-beyazlı yönetimden de Fikret Orman'a tam yetki verildiği ve bu konuda ısrarcı olunduğu öğrenildi.

Ara transfer döneminde golcüsü Cenk Tosun'u Everton'a satan siyah-beyazlılar, milli golcünün yerini bir türlü dolduramadı. Sezon başında transfer ettiği Alvaro Negredo ve ara transferde aldığı Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş, teklif gelmesi durumunda her iki futbolcuyu da satacak.

Mustafa Pektemek'le de yolları ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, yoluna Aboubakar ve Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz ile devam etmek istiyor. Porto ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aboubakar konusunda, önümüzdeki günlerde girişimlerin hızlanması bekleniyor! (YeniŞafak)

