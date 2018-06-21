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Beşiktaş Aboubakar seferine çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.06.2018 15:39 | Son Güncelleme

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ismi ön plana çıktı.

Beşiktaş Aboubakar seferine çıktı

2 sezon önce siyah beyazlı formayı giyen ve özellikle ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluğun kazanılmasına büyük katkı sağlayan Kamerunlu forvet için Porto ile görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Hücum hattında yüksek maliyetli Negredo ve beklenen verim alınamayan Vagner Love'ı elden çıkarmaya çalışan siyah beyazlılar, Kamerunlu forveti yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Portekiz ekibinin teknik direktörü Sergio Conceicao'nun bir türlü yıldızının barışmadığı Aboubakar'ın da Beşiktaş'a dönmeye çok sıcak baktığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma konusunda da çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah Beyazlıların Portekiz milli takımı ile Dünya Kupası'nda bulunan yıldız futbolcu için Çin'den gelen ciddi teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Yönetimin, 35 yaşındaki oyuncuyu satarak iyi bir gelir elde etmeyi planladığı belirtilirken, Quaresma'nın da Çin kulübü yetkililerine "Dünya Kupası'ndan sonra görüşelim" yanıtını verdiği bildirildi. Siyah beyazlılar'ın gündemindeki 1 numaralı sağ bek adayı Rafael için de girişimler sürüyor. Brezilyalı oyuncunun kulübü Lyon ile kıran kırana bir pazarlık halinde olan Beşiktaş yönetimi'nin istenen bonservis bedelini makul bir seviyeye çekmeye çalıştığı ifade edildi. (Bein Sports)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş vincent aboubakar Spor Toto Süper Lig

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