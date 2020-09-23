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Beşiktaş Aboubakar transferinde sona geldi! İstanbul'a geliyor...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.09.2020 17:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Porto ile sözleşmesini feshetme aşamasına gelen Kamerunlu oyuncu bugün 23.30'da İstanbul’a gelecek.

Beşiktaş Aboubakar transferinde sona geldi! İstanbul'a geliyor...

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın transferinde sona yaklaştı. Bir süredir Kamerunlu futbolcu ile görüşen siyah-beyazlılar, transferi tamamlamaya hazırlanıyor.

Porto ile sözleşmesini feshetme aşamasına gelen 28 yaşındaki oyuncu, bu akşam İstanbul’a gelecek. Beşiktaş sağlık heyeti tarafından yapılacak geniş kapsamlı kontrollerde problem çıkmaması halinde Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Aboubakar’ın sakatlık riskinin yüksek olması nedeniyle yapılacak kontratta Kamerunlu oyuncunun alacağı ücret performansa ve maç adedine göre belirlenecek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gollerinle birlikte gelll gara oğlan.
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