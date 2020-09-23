Beşiktaş Aboubakar transferinde sona geldi! İstanbul'a geliyor...

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın transferinde sona yaklaştı. Bir süredir Kamerunlu futbolcu ile görüşen siyah-beyazlılar, transferi tamamlamaya hazırlanıyor.

Porto ile sözleşmesini feshetme aşamasına gelen 28 yaşındaki oyuncu, bu akşam İstanbul’a gelecek. Beşiktaş sağlık heyeti tarafından yapılacak geniş kapsamlı kontrollerde problem çıkmaması halinde Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Aboubakar’ın sakatlık riskinin yüksek olması nedeniyle yapılacak kontratta Kamerunlu oyuncunun alacağı ücret performansa ve maç adedine göre belirlenecek

