Beşiktaş Aboubakar transferinde sona geldi! İstanbul'a geliyor...

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın transferinde sona yaklaştı. Bir süredir Kamerunlu futbolcu ile görüşen siyah-beyazlılar, transferi tamamlamaya hazırlanıyor.
Porto ile sözleşmesini feshetme aşamasına gelen 28 yaşındaki oyuncu, bu akşam İstanbul’a gelecek. Beşiktaş sağlık heyeti tarafından yapılacak geniş kapsamlı kontrollerde problem çıkmaması halinde Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
Aboubakar’ın sakatlık riskinin yüksek olması nedeniyle yapılacak kontratta Kamerunlu oyuncunun alacağı ücret performansa ve maç adedine göre belirlenecek
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