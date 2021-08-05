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Beşiktaş açıkladı! Gelirinin %15'ine UEFA el koymayacak

05.08.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın geçmiş borçlarından dolayı UEFA'nın yaptırımının kalktığını açıkladı.

Beşiktaş açıkladı! Gelirinin %15'ine UEFA el koymayacak

Beşiktaş Kulübü; vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve 2021/2022 UEFA gelirlerinin %15'ine el konulması durumunun ortadan kalktığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"28 Haziran 2021 tarihli özel durum açıklamasında, UEFA Financial Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümleri ilgili süreler içerisinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021/2022 UEFA gelirlerimizin %15'ine el konulacağına, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırmamız durumunda ilgili yaptırımın uygulanmayacağına, bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda Şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğine yer verilmişti.

Şirketimiz, CAS nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini, hukuki haklarımız da saklı kalmak kaydıyla, yerine getirmiş olduğundan, daha önceki açıklamada bahsedilen yaptırımlar ortadan kalkmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Beşiktaş Futbol Kulübü
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