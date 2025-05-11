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Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında hata yapmadı ve ligde üçüncülük koltuğuna oturdu!

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Son olarak Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, ligi üçüncü bitirmek için çıkışını sürdürmek istiyordu. Adana Demirspor karşısında da güzel bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, sahadan 4-1 galip ayrılarak üçüncülük koltuğuna oturdu.

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında hata yapmadı ve ligde üçüncülük koltuğuna oturdu!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde Adana Demirspor karşısında mücadele etti. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen Beşiktaş, bu hafta da Adana Demirspor karşısında kazanıp ligi 3. sırada tamamlamanın peşindeydi. Sahadan 4-1 galip ayrılan Beşiktaş sürprize izin vermeyerek üçüncülük basamağına oturdu.

RAFA SILVA VE IMMOBILE YİNE ATTI

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Bir süredir gollerine devam eden Rafa Silva ve Immobile, Adana Demirspor'u da boş geçmedi. Siyah-beyazlıların gollerini Rafa Silva, Immobile, Joao Mario ve Rashica kaydetti.

BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜLÜK KOLTUĞUNA OTURDU

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Beşiktaş, bu skorun ardından üçüncülük koltuğuna oturdu ve Avrupa Ligi Eleme'si oynayabilmek için büyük bir avantaj yakaladı.

TRİBÜNLER DOLU

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Süper Lig’in 35’inci haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çaldı. Altay’ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Hüsnü Emre Çelimli üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta deplasmanda kazanılan Fenerbahçe maçının 11’inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Norveçli teknik adam; kart cezalısı Mert Günok’un yerine Ersin Destanoğlu, Emrecan Terzi’nin yerine Felix Uduokhai, Mustafa Hekimoğlu’nun yerine ise Ciro Immobile’yi 11’de görevlendirdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Solskjaer, savunma hattını Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda Amir Hadziahmetovic, Chamberlain ve Gedson’u görevlendiren Norveçli teknik adam sağ kanatta Rashica, sol kanatta ise Rafa Silva’yı sahaya sürdü. Solskjaer’in gol yollarındaki tercihi ise Ciro Immobile oldu.

ANNELER GÜNÜNE ÖZEL 11 AÇIKLAMASI

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Siyah-beyazlı kulüp, anneler günü nedeniyle karşılaşmanın 11’inin açıklanmasını özel olarak gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından açıklanan 11’de futbolcuların annelerinin ismi yer aldı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
4 - 1
Adana Demirspor Adana Demirspor

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Ciro Immobile beşiktaş Rafa Silva
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