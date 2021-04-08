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Beşiktaş, Ahmet Çakar'ı mahkemeye verdi

08.04.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Alanyaspor maçı değerlendirmesindeki ifadeleri nedeniyle Ahmet Çakar'ı mahkemeye verdiğini açıkladı.

Beşiktaş, Ahmet Çakar'ı mahkemeye verdi

Beşiktaş, Alanyaspor maçı ile ilgili ifadeleri nedeniyle Ahmet Çakar'ın mahkemeye verildiğini açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Faal hakemlik dönemindeki tercihleri taraftarlarımızca bestelere konu olmuş, hakemliği bıraktıktan sonra da birçok skandal ile gündeme gelmiş olan Ahmet Çakar isimli şahıs, Futbol Takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabı ile köşe yazısında, takımımızın haklı ve tertemiz galibiyetine çirkin imalarla gölge düşürmeye çalışmıştır.

Meslek ahlakını yok sayarcasına yapılmış bu açıklamaların "reyting" uğruna yapıldığını düşünmek istiyoruz.

İlgili şahıs hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

"Beşiktaş- Alanyaspor maçında futbolun doğal akışına uymayan tuhaf şeyler oluyor."

"Beşiktaş'ın ilk yarıda 3 topu direkten döndü ama Alanyasporlu Babacar'ın özellikle boş kaleye atamadığı toplar var. Ayağının yanlış yeriyle vurdu desem, değil... Açı kapalıydı desem o da değil... Hele ikinci yarıda kaleci Ersin çıkmayıp hata yapınca sağdan inen Alanyalı, kaleyi cepheden ve 5 metreden gören, kalede kimsenin olmadığı pozisyonda topu dışarı attı. Maç o zaman 1-0'dı... Alanyaspor gelmeye başlamıştı. Top döndü, Ghezzal'a geldi, biraz falsolu ama yumuşak vurdu. Kaleci Marafona'nın önünde kimse yok. Top kimseye çarpmıyor ama Marafona elini uzatma zahmetinde bulunmuyor ve Beşiktaş'ın ikinci golü geliyor. Bu aykırı pozisyonlarla birlikte hiçbir şey ima etmiyorum. Formsuzluk deyip, gülümseyerek geçiyoruz..."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Beşiktaş Futbol Kulübü
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neden şike yaptınızı resmen söyledi diyenmi?

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