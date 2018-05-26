Beşiktaş Ahmet Canbaz'la anlaşmaya vardı!

Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmesine rağmen ligde umduğunu bulanmayan Beşiktaş; Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in ardından ligi dördüncü sırada bitirerek taraftarını hüsrana uğratmıştı.

Yeni sezon çalışamalarına UEFA Avrupa Ligi önelemesi sebebiyle erken açacak olan Kara Kartal, transfer çalışmalarıan da hız verdi. Daha önce Eskişehirspor'la sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ü 3 yıllığına renklerini bağlamıştı.

Beşiktaş, genç bir futbolcuyu daha renklerine kattı. Siyah-Beyazlılar, Eintracht Braunschweig'da forma giyen gurbetçi futbolcu Ahmet Canbaz ile anlaşmaya vardı.

20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Sivasspor'la oynadığı maçı Vodafone Park'ta seyretmişti. Ahmet Canbaz, sosyal medya hesabından da Beşiktaş resmi hesabı, Başkan Fikret Orman, Quaresma ve Tolgay Arslan'ı takibe aldı.

Sol kanat pozisyonunda görev yapan Ahmet Canbaz, 24 karşılaşmada 12 gol attı ve 5 de asist yaptı.

(Fanatik)

