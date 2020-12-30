Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;
Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
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