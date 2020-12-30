SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.12.2020 16:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

ghjgj


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Beşiktaş'ta Lens Hollanda'ya gittiBeşiktaş'ta Lens Hollanda'ya gitti
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor
Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!
Beşiktaş'ta Lens Hollanda'ya gitti
Beşiktaş'ta Lens Hollanda'ya gitti
Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler!
Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler!
İşte Falcao'nun yerine gelecek isim
İşte Falcao'nun yerine gelecek isim
Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı
Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Fenerbahçeli yıldızı transfer etti!
Fenerbahçeli yıldızı transfer etti!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Mesut Özil dünya devine transfer oluyor!
Mesut Özil dünya devine transfer oluyor!
Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs vakası
Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs vakası
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Beşiktaş başkanı koronavirüse yakalandı!
Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı iddiası
Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı iddiası
Beşiktaş'ta Jeremain Lens Hollanda'ya gitti
Beşiktaş'ta Lens Hollanda'ya gitti
Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler!
Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın'a sert sözler!
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim...
Beşiktaş'ın stoper adayı: Joris Gnagnon
Beşiktaş'tan transfer girişimi! İşte o isim...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.