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  4. Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi-Zekeriya Alp görüşmesini yalanladı

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi-Zekeriya Alp görüşmesini yalanladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.12.2019 17:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile görüştüğü iddiasını yalanladı.

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi-Zekeriya Alp görüşmesini yalanladı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile iddia edildiği şekilde görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.


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