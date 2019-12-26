Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi-Zekeriya Alp görüşmesini yalanladı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile iddia edildiği şekilde görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
İşte Beşiktaş'ın görüştüğü isim
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