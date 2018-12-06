SPOR

Beşiktaş Alanyaspor deplasmanına 5 yıldızından yoksun çıkacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.12.2018 13:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için kadrosu belli oldu.

Beşiktaş Alanyaspor deplasmanına 5 yıldızından yoksun çıkacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15'inci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sakatlıkları süren Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Jeremain Lens ve Caner Erkin kadroda yer almadı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş, 19 kişilik kafileye şu oyuncuları dahil etti:

Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Gary Medel, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Gökhan Töre, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
olsun tüpçü onların yerini tutacak 4 hakemi ayarlamıştır puhaa
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