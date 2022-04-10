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Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından

10.04.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: "Her şeyi doğru yaptığımızı söyleyebilirim"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, takımının Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendiği maçta güzel bir oyun sergilediğini söyledi.

Ismael, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıcak karşılamadan dolayı taraftara teşekkür ederek, "Ben ve ailem için harika bir atmosfer vardı, unutulmazdı. Her şeyi doğru yaptığımızı söyleyebilirim." dedi.

Maça iyi başladıklarını belirten Ismael, "Evinizde, böyle bir atmosferde bu şekilde başlamalısınız. Yediğimiz golden sonra da iyi tepki verdik. Galibiyetten yana şüphemiz yoktu. Güzel goller attık. İkinci yarıda da oyunu kontrol ettik. İyi oyuncu değişiklikleri yaptık. Herkes birbiri için savaştı. Kalitemiz fark yarattı, bu devam edecektir. Yarışa geri döndük." diye konuştu.

Mevcut kadronun kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu anlatan Ismael, "Bazı şeyleri oturtmamız zaman alacak. Şu andaki hedef sezonu olabildiğince güçlü şekilde bitirmek. Her maç daha fazla birbirimize inanmaya çalışıyoruz. Bunun bu akşam biraz daha arttığını söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Sahada oyuncularını yanına çağırarak sık sık uyarılarda bulunmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ismael, şunları söyledi:

"Bazı durumlarda taktiksel olarak konuşmamız gerekiyor. Rakibimiz karşısında da bazı bölümlerde rakibin de iyi oynadığı dönemler oldu. Baskılarla alakalı neler yapabileceğimizi konuştuk. Daha çok çalıştıkça, tempo arttıkça daha çok çözümler üreteceğiz. Henüz ilk maçları oynuyoruz. Öz güvenimiz oldukça daha iyi, keskin çözümlerimiz olacaktır. Benim hoca olarak takıma yapacağım da bu olacak."

Futbolda topa sahip olmanın önemli olmadığını, önemli olanın elde edilen sonuç olduğunu anlatan Ismael, "Kazanan biz olduk. Rakibin baskıdan çıkmaya çalıştığı anlarda, özellikle üçüncü golde hataya zorladığımızı söyleyebilirim. İkinci yarıda daha sabırlı olmamız gerektiğini ve rakibin üstümüze geleceğini konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularla geldiği ilk günden beri iletişim halinde olduğunu kaydeden Ismael, "Batshuayi dahil her oyuncuyla konuştum. Geldiğimden beri konuşup, onları anlamaya çalışıyorum. Onların düşüncelerini öğrenmeye çalışıyorum. Göstermeleri gereken performansı neden daha önce ortaya koyamadıklarını anlamak için iletişim halindeyim. Serbestlik duygusunu oluşturduktan sonra bazı şeyler daha farklı oluyordur. Yapmam gereken futbolcuların en iyi performansı göstermelerini sağlamak, en doğru oyun planını onlara aktarmak ve en doğru şekilde bunu yaptıklarından emin olmak." diye konuştu.

- "Kazanmak için buradayım"

Taraftarların kendisini sıcak karşılaşmasından dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Ismael, "Taraftarlara sözünü verebileceğim şey, her şeyi kazanmak istiyorum. Kazanmak için buradayım. Biliyorum ki futbol sonuç oyunudur. İşler iyi gittiği zaman enerjinin nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. İşler olumsuz olduğu zaman maalesef tersi oluyor. İnşallah çok maç kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Ismael, 3-4-3 sisteminde sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı sorusunu ise "Bu sistemle 3 yılda 150 maç üzerinde oynadım. Farklı seviyelerde, farklı liglerde çok fazla maça çıktım. Bu dizilişi biliyorum. Hücumsal, defansif anlamdaki detaylara hakimim. Doğru oyuncularla sistemi harmanlayıp, doğru sonucu almaya çalışıyorum." diye yanıtladı.

Yeni sezon planlamasında hangi oyuncuların olacağı yönündeki soru üzerine Ismael, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsim vermeyi doğru bulmuyorum. Bu noktada değiliz. Tabii ki Ceyhun Kazancı ile yakın temastayız. Önümüzdeki sezonla ilgili planları konuşuyor ve çiziyoruz. Şu an hazırlandığımız şey, en güçlü şekilde sezonu tamamlamak."

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