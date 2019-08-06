SPOR

Beşiktaş Alpay Çelebi'yi İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiraladı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 06.08.2019 21:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki futbolcusu Alpay Çelebi'nin İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralandığını bildirdi.

Beşiktaş Alpay Çelebi'yi İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş'tan 20 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Çelebi'yi 1 yıllığına kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş’tan Alpay Çelebi ile Başkan Danışmanımız Mustafa Gülsoy’un da katıldığı imza töreniyle, 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Alpay Çelebi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş U21 takımıyla U21 Süper Ligi'nde 6 kez forma şansı buldu.

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İstikbal Mobilya Kayserispor Alpay Çelebi Beşiktaş

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