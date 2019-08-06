Beşiktaş Alpay Çelebi'yi İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş'tan 20 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Çelebi'yi 1 yıllığına kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş’tan Alpay Çelebi ile Başkan Danışmanımız Mustafa Gülsoy’un da katıldığı imza töreniyle, 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
Alpay Çelebi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş U21 takımıyla U21 Süper Ligi'nde 6 kez forma şansı buldu.
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