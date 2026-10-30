Galatasaray'a Fenerbahçe logosundan ceza! Resmen açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a Fenerbahçe derbisinde skorbordda kullanılan rakip takım logosu nedeniyle para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe armasını üç yıldızlı şekilde göstermesi sebebiyle 280 bin TL ödemeye mahkum edildi.

CEZANIN GEREKÇESİ BELLİ OLDU

PFDK, Galatasaray'ın skorbordda Fenerbahçe'nin üç yıldızlı logosuna yer vermesini talimatlara aykırı buldu. Kurul, söz konusu logonun Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tescil edilmemiş olmasını cezanın gerekçesi olarak gösterdi.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi kapsamında değerlendirilen olayla ilgili Galatasaray'a 280 bin TL para cezası uygulanmasına karar verildi.

PFDK'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray A.Ş.'nin, skorboardda misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

TOPLAM 1 MİLYON 620 BİN TL CEZA

Disiplin kurulunun açıkladığı kararlar doğrultusunda Galatasaray'a farklı ihlaller nedeniyle dört ayrı başlıkta yaptırım uygulandı. Sarı-kırmızılı kulübe verilen cezaların toplam tutarı 1 milyon 620 bin TL'ye ulaştı. Skorbordda kullanılan Fenerbahçe logosu nedeniyle kesilen 280 bin TL'lik ceza da bu toplamın içerisinde yer aldı.