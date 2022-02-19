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Beşiktaş-Altay maçından notlar

19.02.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor maçına göre Altay karşısına 4 farklı isimle çıktı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Altay maçına geçen haftaya göre 4 farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin Adana Demirspor ile oynadığı maçta ilk 11'de şans bulan Atiba Hutchinson, Altay karşısında yedekler arasında yer aldı.

Geçen haftaki maçta görev alan oyunculardan Michy Batshuayi cezası nedeniyle Altay maçında takımını yalnız bırakırken, Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin de sakatlıklarından dolayı forma şansı bulamadı.

Beşiktaş'ta orta sahada Atiba'nın yerine Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Josef de Souza oynadı.

Teknik direktör Önder Karaveli, sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda ise Güven Yalçın, Umut Meraş ve Kenan Karaman'a görev verdi.

Güven Yalçın takımı adına gol ararken, Kenan Karaman orta sahanın solunda forma giydi. Umut Meraş ise sol bekte takımına destek vermeye çalıştı.

- Güven Yalçın 4 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ta Güven Yalçın 4 lig maçı sonra ilk 11'de kendisine yer bulabildi.

Siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK'yi 1-0 yendiği maçta ilk 11'de şans yakalayan Güven, ardından oynanan VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

- Umut Meraş 5 maç sonra ilk 11 şansı yakaladı

Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda sol bekte görev alan Umut Meraş, 5 maç sonra bu şansı yakaladı.

Ligde son olarak Çaykur Rizespor ile 20. haftada oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Umut, yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında takımdaki yerini alamadı.

Antrenman eksiği nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçı kadrosunda da kendine yer bulamayan Umut, 25. haftadaki Adana Demirspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu.

Altay maçında ilk 11'de sahaya çıkan Kenan Karaman ise 2 karşılaşma sonra süre şansı yakaladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de oynayan Kenan, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte Atiba'nın yanı sıra Emre Bilgin, Francisco Montero, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan ve Emirhan Delibaş yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Georges-Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Miralem Pjanic sakatlıkları nedeniyle Altay maçı kadrosunda yer alamadı.

Karşılaşma öncesi hem Beşiktaş'ta hem Altay'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Muzaffer Etçil için saygı duruşunda bulunuldu.

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