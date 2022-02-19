Beşiktaş-Altay maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Serkan Özbalta, zaman zaman iyi oynadıkları maçtan istediklerini alamadıklarını söyledi.

Özbalta karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Zaman zaman iyi şeyler yaptık, oyunu koparabilirdik ama Beşiktaş üstünlük sağladı." dedi.

Hafta içinde galibiyet için organizasyonlar üzerinde çalıştıklarına dikkati çeken Özbalta, "Beşiktaş geçen hafta özellikle ikinci yarıda oyunu istediği gibi yönlendirememişti. Bize karşı ekstra bir tepki vermelerine olanak sağladı. Zaman zaman iyi şeyler yaptık. Bu maçta da fena mesajlar vermedik. Rakip golden sonra da net pozisyonlar yakaladı, o anlarda şanslıydık." diye konuştu.

Yedikleri golün ardından biraz daha risk aldıklarını kaydeden Özbalta, oyuncularının penaltı beklediği pozisyon konusunda, "En sonunda bir penaltı pozisyonu var. Ben henüz izlemedim. O pozisyon beni heyecanlandırmadı, bende penaltı kanısı oluşmadı ama ekipteki arkadaşlarım ve oyuncularım olabileceğini söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu değişikliği sırasında yedek kulübesinde yaşananlarla ilgili soruyu yanıtlayan Özbalta, şunları söyledi:

"İki oyuncu birden değiştirecektik. Hakem arkadaşlarımız dalgınlıkla tek oyuncuyu soktular. Bu durumda oyuncu değişiklik hakkımızı kullanamama durumda kaldık. Hakemlerin de dalgınlığına geldi. Bu nedenle bir oyuncu değişikliğini yapamadık. Sahada yabancı, Türk oyuncu sayısı konusunda sıkıntımız yoktu. Hakemler kararsız kaldı ve o yüzden bir değişiklik sonrası oyunu sürdürdü. Mecbur oyuna devam etmek zorunda kaldık."

